Egy kis álom vált valóra ezen a napon, kezdte beszédét dr. Koncz Zsófia az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője. Mint elmesélte: Gál Péter a Szikszó Városi Szabadidő Központ és Könyvtár vezetője folyamatosan bombázta a sportcsarnok öltözőinek fotóival, bizonyítva, hogy nagyon ráférne a felújítás. Erről később személyesen is meggyőződött és már csak azért is egyet értett a felújítás fontosságával, mert Szikszón nem csak virágzó sport, hanem közösségi élet is van.

Abaúj szíve, lelke

– Az épületre az elmúlt években már napelemek kerültek fel, szigetelés, nyílászáró csere történt, de egy nagy segítségre még szükség volt. Ez az ötezer fő feletti települések célzott támogatásával valósulhatott meg. Aztán jött egy újabb akadály. A szomszédságunkban háború tört ki és ezt követően olyan szankciók kerültek bevezetésre, amelyektől az energiaárak elrugaszkodtak a valóságtól. Ez pedig egy központi uszoda, Abaúj szíve, lelke és mégis be kellett zárni. Újból kaptam az üzeneteket Pétertől és azt gondoltam ez egy fontos ügy. Ekkor kerestük meg Schmidt Ádám államtitkár urat, aki hihetetlen támogatással, nyitottsággal állt az ügyhöz és azt mondta ez valóban van olyan fontos a térségnek, hogy segítséget nyújtsanak. Hálásak vagyunk érte, hogy felkarolta az ügyet – tette hozzá dr. Koncz Zsófia.

Lenyűgözte a miniszterhelyettes és az intézményvezető elszántsága, elkötelezettsége és tenni akarása, amikor az uszoda támogatásáért küzdöttek, hogy a térségben élők ne maradjanak vizes sportolási lehetőség nélkül, mondta Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár.

Fontosak az ilyen létesítmények

– A kormány támogatásának köszönhetően az ősszel 77 vizes létesítményt sikerült a nehéz helyzet ellenére nyitva tartanunk, az idei év elején immár 88-ra emeltük ezt a számot. Ma újabb szintet lépünk ennek a sportcsarnoknak az átadásával, a célunk az, hogy Magyarország sportnemzetből sportoló nemzetté váljon, ehhez pedig nagyon fontos minden ehhez hasonló létesítmény – tette hozzá az államtitkár.

A sportcsarnok felújításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma 126,5 millió forintot biztosított, melyhez majd 30 milliós önerőt tett hozzá az önkormányzat. Az ebből megvalósuló felújítások kapcsán Gál Péter intézményvezető elmondta, kicserélték az öltözők feletti lapos tetőt és szigetelték, felújították a vizesblokkokat, és hat öltözőt kompletten, az elektromos energiaellátást korszerűsítették, 200 négyzetméteren valósult meg a közlekedő burkolatok cseréje, világítás- és fűtés korszerűsítés történt meg. Több, mint 1500 négyzetméteren valósult meg a küzdőtér sportpadlózatának cseréje, a festést a jövő héten készül el a kivitelező vállalásában, ezt ugyanis nem tartalmazta a projekt.

A létesítményt jelképesen a nemzeti színű szalag átvágásával adta át dr. Koncz Zsófia, Schmidt Ádám, Sváb Antal és Gál Péter. Az ünnepségen torna és táncbemutatót tartottak az iskolás gyerekek, majd kangoo és zumba bemutató következett – utóbbiba bárki bekapcsolódhatott. Az átadó vendégei ezt követően átmentek a sportcsarnokkal egybeépült uszodába, ahol gyermek és ifjúsági úszóversenyt rendeztek pénteken. A miniszterhelyettes és az államtitkár pedig részt vett az érmek átadásában is.