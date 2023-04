A nagy múltú Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) néhány hónapon belül bezárhatja kapuit, ha nem kap állami segítséget. Az állandó áremelkedések miatt már az állatok élelmezése is gondot jelent, hiszen közel 300 kutyáról gondoskodnak, de valójában az orvosi kezelések finanszírozása és az infrastruktúra fenntartása a legnagyobb költség.

Éppen ezért a MÁSA április 22-én délután 6 órától jótékonysági bált rendez a miskolci Vigadó báltermében.

Kutyákkal közös buli

– Ezerrel megy az ötletelés a menhelyen, hogy hogyan tudnánk több bevételhez jutni. 2019 óta nem rendeztünk jótékonysági bált, amire most igyekszünk mindenkit kapacitálni – mondta Kisfalvi Nyina, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) elnöke. – A bálon az egyik sztárvendég a török földrengést megjárt Lehoczki László lesz, a Spider Mentőcsoport alapítója és Hope nevű híres mentőkutyája. DJ Luibig mellett pedig fellép Gabriel elektromoshegedű-művész. Játéka igazi kuriózumnak, szuper produkciónak ígérkezik. Emellett az esemény arra is alkalmas, hogy betekintést engedhessünk az életünkbe azok számára, akik nem járnak ki a menhelyre a Kutyagolásokra, a sétáltatós nyílt napjainkra. Tervezzük, hogy levetítünk egy kisfilmet a munkánkról, de ez még szervezés alatt áll. Minden jó magaviseletű kutya ingyen jöhet a rendezvényre a gazdájával, ahogy a gyermekek is. Már tudjuk, hogy az egyik legfiatalabb vendégünk 3 éves lesz, és először a kutyusok kapnak vacsorát, csak ezt követően az emberek. Azt szokták mondani, hogy a MÁSA-bálokban az a jó, hogy azok is jól érzik magukat, akik kifejezetten emiatt vásárolnak maguknak báli ruhát. Viszont azok is, akik farmernadrágban és egy zakóban érkeznek. Az állatok jelenléte eleve szabadságot ad, így felszabadult, vidám hangulatú rendezvény szokott lenni.

Adakozni többféle módon, a belépőjegyen felül is lehet a bálon.

– A támogatói jegyek megvásárlásával, valamint tartunk majd tombolát német módra, amire még várjuk a tombolafelajánlásokat. Itt a nyereményszelvényeket nem húzással, hanem sorsolással fogjuk kiválasztani, és mindenki nyer – fűzte hozzá Horváth Rita, a MÁSA menhelyvezetője.