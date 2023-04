Látja benne a jövőt

Kérdezzük még, elárulja-e, hogy mennyiért sikerült megvenni az épületet. Válasza szerint, nem sokat tudott alkudni a meghirdetett vételárhoz képest, a felújítás pedig biztosan többe kerül majd, mint amennyiért vették.

– Úgy tűnik nekünk, ez inkább kihívás az ön számára, mint üzlet.

– Szeretem a kihívásokat. Sajószentpéteren is egy régi, százéves épületet vettünk meg, amelyben a kezdetektől üzlet működött, öt évbe telt, míg felújítottuk, ott is nyitottunk üzletet, mint ahogy a közelmúltban Békéscsabán és Nyíregyházán is. A Hámor étterem épületében is látom a jövőt, tudom, szépen lassan, de ki fog alakulni.

Kilépünk az épületből, újra elénk tárul a szépséges bejárat. Béres Bence mutatja, mik az elsődleges munkák, muszáj ott is az állagmegóvással kezdeni: ha tönkremennek az oszlopok, nem tudna senkivel ugyanolyanokat gyártatni. A kerti kandelláberek ügye is nehéz dió. Elrozsdásodtak, mind javíthatatlan, és ilyesmiket már – utánanézett, szintén nem gyártanak. Kifelé menet még beszéljük, hamarosan a kerítés is meglesz, az anyag már megvan hozzá. Ha kész, az építkezési területet birtokba veheti két, állatmenhelyről frissen mentett kutya, akikkel még búcsúzóul megismerkedünk. – Mindenben az "újrahasznosítás hívei vagyunk", jegyzi meg mosolyogva, ahogy elköszönünk.