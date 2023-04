Minden nap megnézhetik videón a Mályi Madármentő Állomás követői, ahogy cumisüvegből enni kapnak azok a kis mezei nyuszik, amelyek az állomáson leltek menedékre két és fél hete.

– Egy úr hívott fel minket Berentéről, hogy a cégének a telephelyére három mezei nyúl kölyköt vitt be a szájában egy kutya és letette őket elé. Dobozba helyezte a nyuszikat és értesített minket. Ha tudtuk volna, hogy a kutya honnan hozta el a kicsiket, akkor átdörzsölhettük volna a nyuszik szőrét fűvel és földdel. Úgy még vissza lehetett volna őket vinni az eredeti élőhelyükre, akár a szüleikhez is, hiszen a szülők kifejezetten az idegen emlős szagára érzékenyek – mondta Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. – Viszont mivel nem tudtuk, hogy milyen messziről hozta el az eb a tapsifüleseket, ezért úgy döntöttünk, hogy nálunk maradnak. Egészen picik, pár naposak és teniszlabdányiak lehettek, amikor a madármentő állomásra érkeztek és nagyon féltek. Így kezdetben nehezen tudtuk őket etetni. Azóta szépen gyarapodnak. Reggel és este kapnak cicatejpótló tápszert. Napközben pedig mindig van előttük széna és víz. Amikor kicsit nagyobbak, elválaszthatók lesznek, akkor elkülönítjük majd őket és elkezdődik a visszavadításuk. Ebben az időszakban kizárólag etetés és takarítás miatt megyünk csak közel hozzájuk. Ezt követően körülbelül másfél hónapos, süldő korukban már elengedhetők lesznek. Hasonló folyamaton ment végig három mostanra felnőtt mentett mezei nyúl is, amelyek mostanra már kifejezetten tartanak az embertől.

Ne fogdossuk össze!

Az egyedül kószáló állatkölyköket nem szükséges megmenteni. Viszont az emberszag miatt elutasíthatja őket az anyjuk.

– Tavasszal rendszeresen előfordul, hogy emlőskölyköket – mókusokat, süniket, mezei nyuszikat, őzgidákat és szarvasborjúkat – kell mentenünk. Ennek kilencven százalékban az emberi tudatlanság és gondatlanság az oka. Az emberek azt hiszik, hogy megmentik a kicsiket azzal, hogy összeszedik őket, pedig éppen az ellenkezőjét teszik. Minden évben elmondjuk, hogy szigorúan tilos megérinteni az emlősök kölykét, akkor is, hogyha magányosnak tűnnek. Akár már 10 napos koruktól kezdve próbálgathatják az önállóságukat a csöpp állatok, vagy távolabbról követhetik az anyjukat. Viszont, ha megérzik rajtuk az ember, vagy más ragadozó szagát a szülők, akkor elfordulhatnak tőlük és éppen a simogatás miatt árvulhatnak el örökre a kicsik. Nagyon ritkán fordul elő olyan helyzet, hogy a kisállatok útban vannak és konkrétan arrébb kell őket tenni. Egyszer az történt, hogy árokásó munkások találtak rá három mezei nyuszikölyökre a kivájandó ároknál. Összetaperolták és simogatták a nyuszikat, majd betették őket egy vödörbe. Ezt követően értesítettek csak minket. Ilyenkor mindig azt kérjük, hogy mielőtt puszta kézzel megfognák a kölyköket, hívjanak fel minket! Mi pontos instrukciót tudunk adni, hogy milyen módon és mivel lehet úgy megfogni az apróságokat, hogy később biztonsággal visszatérhessenek a családjukhoz. Mindig olyan helyre kell arrébb vinni a kölyköket, ahol biztonságosak és körülbelül olyanok a körülmények, mint, ahol eredetileg megtaláltuk őket. Ugyanakkor legalább 10 méter választja el az eredeti helytől – fejtette ki a Mályi Madármentő Állomás vezetője.