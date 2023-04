„Pontosan egy évvel ezelőtt arattak kétharmados győzelmet a kormánypártok az országgyűlési választáson, a Fidesz-KDNP pártszövetség Miskolcon is megszerezte mindkét országgyűlési mandátumot. Már akkor, az országgyűlési választások előtti kampányban is világosan kiderült, hogy a baloldal nem utasítja el a háborút, sőt azt is elismerték, hogy készek fegyvereket küldeni Ukrajnába, és közben teljes mellszélességgel a brüsszeli szankciós politika mellé álltak” – kezdte tájékoztatóját dr. Kiss János.

Majd hangsúlyozta: „a Fidesz-KDNP frakciószövetsége egy Békepárti Határozatban világossá tette, hogy kifejezzük elkötelezettségünket a béke mellett, és azt várjuk el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi a béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. Fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség” – szögezte le a politikus.

„Felszólítottuk a magyar közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak az olyan állásfoglalásoktól és politikai akcióktól, amelyek jelentős gazdasági károkat okozhatnak hazánknak, vagy Magyarország háborúba sodródását eredményezhetik” – tájékoztatott az országgyűlési képviselő.

Ezen előterjesztést azonban csakis a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői szavazták meg – mondta. Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal tagjai, ideértve a miskolci képviselőket is, nem támogatták sem a Parlamentben, sem azon kívül a Békepárti Határozatot.

„Szomorúan látom, hogy például Varga László, aki a baloldal egyik képviselőjelöltje volt Miskolcon, szintén nem támogatta semmilyen fórumon ezt a Békepárti Határozatot, annak ellenére sem, hogy a magyar emberek békét akarnak. Mi a Fidesz és a KDNP képviselői azonban továbbra is a béke pártján állunk, és meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy belesodródjon a háborúba”- jelentette ki dr. Kiss János.