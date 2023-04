Az alelnök szerint nagyon színvonalas pályaművek érkeztek be. Elmondta, hogy idén is kimagasló alkotói kedvet lehetett tapasztalni megyénkből, a versenyzők között, hiszen innen a megyéből 7 pályázó volt. És az elnyert díjak tekintetében is élen jár Borsod, mert 3 Remekek Remeke pályázat született, 2 Magyar Kézműves Remek díj és a másik két alkotónknak is kiállították a pályaműveit. „Nagyon színvonalas volt minden pályamű, közel, 50 díjazott volt a versenyben idén. Újdonság volt, hogy megújult a pályázat és két új díjat is kiosztottak, a Magyar Kézműves Innovatív Remek díjat és a Magyar Kézműves Ifjú Remek díjat”. Kiemelkedő eredményként értékelte a borsodi alkotók teljesítményélt. Majd név szerint ismertette a megyei alkotókat.

MAGYAR KÉZMŰVES REMEK – REMEKEK REMEKE ELISMERŐ CÍMET KAPTAK: Bogdán Erzsébet hímző népi iparművész, aki úrihímzéses terítővel és szalvétákkal érdemelte ki a díjat. Pós Krisztián népi iparművész, fafaragó, aki pásztorbotjaival remekelt. Szondy Sándor szakoktató, aki fúvós hangszerek tárgyegyüttesével nyert.

MAGYAR KÉZMŰVES REMEK DÍJAT VEHETTEK ÁT: Hutkay Tímea népi bútorfestő, megyaszói ihletésű karzatmellvédjéért Juhász János Krisztián késkészítő, aki parti késeivel nyert.

TOVÁBBI KÉT KÉZMŰVESÜNK A PÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSÁN MUTATHATTA BE ALKOTÁSAIT: Stefán Sándor asztalos abaúji fűszeres szekrényét mutathatta be. Sándor Béla fazekas hagymatartóját csodálhatta meg a közönség.