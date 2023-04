Nincs területe az önkormányzatnak

A téma kapcsán már tavaly megszólalt a rendőrség és a Magyar Közút portálunk megkeresésére, egyet értve abban, hogy komoly a probléma Lillafüreden. A Közút kihelyezett megállni tilos táblákat, a rendőrség figyelmeztetett, majd büntetett, de abban is egyet értettek, hogy a megoldást plusz parkolók jelentenének. A húsvéti hosszú hétvége előtt a Közút már figyelmeztette rá az autósokat, hogy fennakadások lehetnek az útszakaszon a jó idő visszatértével. Újra érdeklődtünk hát a miskolci önkormányzatnál, hogy miben látják a megoldást.

Mint válaszukból kiderül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának parkoló kialakítására alkalmas ingatlanja nincs a területen, ezért több szervezet bevonásával tárgyalásokat kezdeményezett az Északerdő Zrt.-vel és a Magyar Közúttal a helyzet kezelésére. Ezek a tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.

„Fontos megjegyezni: az önkormányzat és a MIÖR nem tud büntetni a szabálytalan parkolás miatt Lillafüreden, csak a rendőrség intézkedhet a tiltás ellenére parkolókkal szemben. Az önkormányzat/MIÖR csak a közterületeken és a fizetős parkolókban intézkedhet” – tették hozzá.

Közben az egyeztetéseknek már konkrét eredménye is lett, ugyanis az út egy szakaszán betonelemeket raktak ki a Magyar Közút szakemberei, hogy megakadályozzák az út szélére parkolást.

Csak rendőri jelenléttel volt biztosítható

Ezzel kapcsolatban a vármegyei rendőr-főkapitányságon úgy tájékoztatták portálunkat, hogy a korábbiakban is tapasztalták, hogy problémát okoz a szabálytalan várakozás Lillafüreden, ám a Zsófia-kilátó átadása után tovább fokozódott a nehézség A területre vezényelt rendőrök folyamatos jelenléte kellett ahhoz, hogy a forgalom folyamatossága biztosított legyen a turista szezon alatt. Éppen ezért a rendőrség közös megoldást keresett a közút kezelővel, illetve az önkormányzattal és azt a megoldást találták célravezetőnek hogy betonelemeket raknak le, melyekre megállni tilos táblákkal erősítettek rá.

„Mivel eddig az igazi turista szezon sem indult be és hétvégente igazán jó idő sem volt, így egyelőre működik a megoldási forma, de természetesen fontos, hogy az autósok ne álljanak meg szabálytalanul, mert amellett, hogy akadályozzák a forgalmat a balesetek kockázata is jelentősen megnő. A közlekedésbiztonság közös érdekünk, melynek kapcsán megtettük a szükséges lépéseket, de a járművezetőknek be kell tartaniuk a szabályokat, hogy a kirándulás ne keserű szájízzel, esetleg tragédiával végződjön” – hangsúlyozták.

A parkoló létesítés az önkormányzat feladata

A betonelemeket a Magyar Közút Zrt. helyezte ki, megkeresésünkre arról tájékoztattak, hogy parkolásgátló céllal vasbeton terelőelemeket telepítettek az Eger-Hollóstető-Miskolc összekötő úton a lillafüredi büfésor, sziklafal mellett mintegy 150 méter hosszúságban.