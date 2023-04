A szervezők a legnagyobb magyarországi kiállított gyűjteményként hirdették az eseményt, a legutóbbi miskolci Kockanapok óta eltelt időszakban több mint száz építménnyel bővült a kiállítás. A látogatók 2 millió kockából láthattak egyedi alkotásokat, különleges gyári készleteket. Egyedi formában mutattak be filmjeleneteket, videojáték-jeleneteket, találkozni lehetett Harry Pottertől a Marvel és DC világ szuperhősein keresztül a Csillagok Háborúja ikonikus jelenetei mellett filmklasszikusokkal is, mint például Kevinnel a Reszkessetek betörőkből. Mindemellett építmények is megtekinthetők voltak a világ csodái és ismert épületei közül.

A gyerekek miután kinézelődték magukat kreatív foglalkoztató és játszóházban játszhattak, a különböző méretű mozaiképítések mellett lehetőség volt egyedi tervezésű építmények összerakására is, valamint, aki útmutatás nélkül kívánt építeni, hegynyi ömlesztett kocka segítségével tehette ezt meg.