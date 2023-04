Kádár János, MEOE Miskolci Önálló Jogú Szervezet elnöke, mint a rendezvény szervezője elmondta, a Marathon Dog Show nemzetközi kiállítás sorozatot kétévente rendezik meg. Három kiállítást tartanak egy hétvége alatt. „És azért speciális ez a hétvége, mert Hungaria Champion címet szerezhetnek a kutyák, ha a 3 kiállításon legalább osztálygyőztes címet kapnak, melyet egyébként egy év és egy nap elteltével 4 kiállításon érhet el egy kutya” – mondta, majd hozzátette, ezért is olyan nagy a nemzetközi érdeklődés, nagyon sok külföldi kutyánk van. Szombaton délelőtt 1400 felvezetett kutya vonult fel 20 országból.

Ez egy elsősorban külső tulajdonságokra épülő verseny, ezért szép fogazattal, szőrrel kell rendelkeznie a kutyusoknak, emellett barátságosnak kell lennie és az anatómiáját is vizsgálják, valamit a mozgását is a bírók, de a felvezetésen is nagyon sok múlik.

A szeretet nyelvén

A zsűriben foglalt helyett Lehoczki László, a Miskolci Spider mentőcsoport vezetője, aki a helyszínen elmondta: „Én azokat a kutyákat zsűriztem, akiknek nincs törzskönyvük, és hobbi szinten vannak tartva. Azok a gazdik és kutyáik is lehetőséget kaptak most a kiállításon, akik a hétköznapi életben kedvencként tartják a kutyát, szeretetből. Ebben a kategóriában is nagyon sokan voltak és látszik rajtuk, hogy mennyire szeretik ezeket a kutyusokat és nagyon komolyan veszik ezt a rendezvényt. Standard előírásokat kell figyelnünk a zsűrizés során, elsősorban azt, hogy ápolt legyen a szőre és a körme" - sorolta a vizsgálat szempontjait Lehoczki László.

