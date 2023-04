A Z generáció fiatal tehetségei zene, próza, dráma és színház, valamint tánc és mozgás kategóriákban szállnak ringbe. Az összművészeti verseny egy három napos minifesztivállal, a kategória győztesek végső megmérettetésével, a KultCamp táborral zárul. A Déryné Program célul tűzte ki, hogy lehetőséget biztosítson a közoktatásban tanuló diákok számára, akik szeretnék megmutatni tehetségüket, ezzel képviselve osztályukat, iskolájukat egy tehetségkutató versenyen. Kis Domonkos Márk, a Déryné Program igazgatója kiemelte: „A KultUp program ötlete több mint 10 éve fogant meg, Héjja Gáborral közösen dolgoztuk ki a koncepciót. Fontosnak tartom, hogy a színházi roadshow-ban lezajlott témanapokat követően se engedjük el a diákok kezét, hanem egy közösségépítő nyári eseményben teljesedjen ki az élmény, amely ötvözi a nyári tábor és a fesztivál életérzést.”

Mi a KultCamp?

Az egyik legnépszerűbb középiskolai tehetségkutató, ahol az ének, zene, próza, dráma vagy tánc és minden összművészeti verseny az online térben zajlik. A versenyzőknek egy maximum öt perces videót kell feltölteniük, amelyben megcsillogtatják tehetségüket. Kategóriánkként egy szakmai és egy közönség díjas kerül kiválasztásra. Az értékes nyeremények mellett a döntősök felvételt nyernek a KultCamp elnevezésű táborba. A kategória legjobbjai ráadásként fellépési lehetőséget nyernek kettő hazai könnyűzenei-, kulturális fesztiválra a 2023/2024-es szezonban.

Miskolcon is jártak

Papp Zsolt a Diósgyőri Gimnázium igazgatóhelyettese mesélte arról portálunknak, hogy náluk, hogyan zajlott az esemény. „A programot nagyjából ötven iskolára tervezték és ennek egyike lett a mi iskolánk is, ahol jártak a program szervezői” – mondta a boon.hu-nak. Hozzátette: A szervezők nagyon alapos munkát végeztek, mert a témanapot megelőzően felmérték a terepet és arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen a diákok érdeklődése, mi az, ami érdekelheti őket.

„Külön csomagot dolgoztak ki abból, ami itt a Diósgyőri Gimnáziumban működhet. Nekünk egy kész órarendet adtak az órákat lebontva. A témanap reggelén megérkeztek, viszonylag gyorsan elkészültek, hiszen már előttünk több iskolában is voltak” – osztotta meg portálunkkal. Azt is elárulta, hogy a programok 45 perces órakeretben zajlottak, de voltak rendhagyó alkalmak is.

„Volt olyan programelem, ami többször is ismétlődött, de lényegében az egész iskolát belakták. Szinte minden előadás a színházzal volt kapcsolatos, de művészeti ágak is megjelentek például zenével kapcsolatos dolgok, de a Rippel fivérek fellépését is megtekinthették a diákok” – hangsúlyozta. Rámutatott: A zenével kapcsolatban a Budapesti Filharmónia társasága is képviseltette magát egy vonós négyessel, de legnagyobb részt az irodalom és a dráma tette ki. „Ilyen típusú programok még nem voltak eddig a gimnázium életében” – hangsúlyozta. Azt is elárulta, hogy több diákot a nyári KultCamp tábor érdekelte a legjobban.