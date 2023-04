A Miskolci Állatkertbe invitálják a szervezők ma az érdeklődőket, ahol játékos programokkal ismerkedhetnek a BMH Nonprofit Kft. segítségével többek között a szelektív hulladékgyűjtéssel.

Fotó: Ádám János

Miskolc önkormányzatának HungAIRy Ökomenedzser Irodája két helyszínen fogadja a látogatókat: a levegőminőség témájú sátornál a város PM monitoring hálózatával és a hozzá kapcsolódó https://pmmonitoring.hu/ honlappal ismerkedhetnek meg. A levegőminőségről szóló kérdőív kitöltéséért minden kitöltő ajándék tollat kap jutalmul. A komposztálás témájú sátorban a komposztálás hasznosságát, folyamatát és a HungAIRy program keretében ingyenesen igényelhető komposztkeretet mutatják be az érdeklődőknek, emellett lehetőség nyílik komposztkeret igénylésre is. A gyerekeket játékokkal, gilisztabábokkal és giliszta futtató versennyel várják. A hétvégi látványetetések mellett a látogatók a Terrarisztokraták különleges terráriumi állataival ismerkedhetnek meg, a gyerekek pedig kipróbálhatnak néhány játékot újrahasznosított termékekből, valamint megismerkedhetnek a hulladékcsökkentés néhány apró fortélyával is.