A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban mutatták be dr. Terdik Szilveszter Petrasovszky Emmánuelről szóló könyvét. Az egykori sátoraljaújhelyi görögkatolikus művész a két világháború közötti időszak egyik legelismertebb templomkép festője volt. Ma is több őrzi keze munkáit. Ezek közül a legszebb állapotban lévő a hercegkúti római katolikus templom falképei, de a sátoraljaújhelyi görögkatolikus templomban is látható egy nagyméretű falképe.