Ezúttal kisebb települések polgármestereit kérdeztük, különös tekintettel egy vitás pontra, amely a vízelvezető árkok tisztán tartása, az ugyanis nem magántulajdon, közterületnek számít.

Engedély nélküli építés

Sokan úgy csinálnak kapubejárót, hogy nincs rá engedélyük, nem egyeztetik az önkormányzattal és akkor jön a probléma, amikor térköveznek vagy betonoznak – mondta Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere. Ha az utcán van egy olyan kapubejáró, aminek nem megfelelő az áteresztőképessége, az felduzzasztja az esővizet, majd tele lesz az árok és kifolyik belőle a csapadék, mert nem megfelelő az áteresz átmérője. Az ingatlan tulajdonosának feladata, hogy a hidat és az árkot is takarítsa. Ha ez nem történik meg, akkor az önkormányzat közfoglalkoztatásban elvégzi ezt a feladatot, mivel a problémát meg kell oldani. Fölöslegesen nem vitáznak azon, kinek a felelőssége lenne – hangsúlyozta a polgármester. Ha le van zárva az áteresz, felszólítást küld az önkormányzat a tulajdonosnak, hogy hozza helyre, építse újra és ezt általában meg is teszi.

Virágos kert és fák a ház előtt

Egy falusi embernek szégyen, ha a háza előtti terület nincs rendben tartva. Erre többnyire figyelnek a lakosok, minimális kivétellel – hangoztatta Váradi Lajos. A portájuk előtt az emberek rendszeresen vágják a füvet, virágosítanak. Önkormányzati rendelet szabályozza, hogy mit tehetnek és mit nem. A faültetést egyébként egyeztetni szokták, de ez inkább dísze a településnek, mintsem probléma forrása. Jellemzően együttműködőek a lakosok – jegyezte meg a polgármester.

A túl nőtt növényzettel van gond

A településre jellemző, hogy a házak elé kiskertet vagy sövényt telepítenek az emberek - mondta Bihari Lajosné, Harsány polgármestere. Hozzátette: tavasztól késő őszig díszíti valamilyen növény az ingatlan előtti területet. Ezzel nincs is gond, csak akkor, ha a járdán már nehezíti a közlekedést a ránőtt bokor. Ezek a problémák azonban békésen rendezhetők az önkormányzat és a lakos között. A gyorsan növő fák közül több olyan is van, amelynek magas a pollentartalma, ez az allergiásoknak jelent gondot, ezért ezeknek az eltávolítását kérték az önkormányzattól már több alkalommal a lakók. Azzal, hogy nem tartják tisztán a házuk előtti közterületet az ingatlan tulajdonosok, csak nagyon kevés esetben gyűlik meg a baja az önkormányzatnak - tudtuk meg. Ha valaki Harsányba költözik és nem ismeri a rendeleteket, szabályozásokat, akkor rendszerint tájékoztatást kér arról, mit ültethet a háza elé vagy mi a teendője a terület tisztán tartása érdekében. Ebbe természetesen beletartozik a vízelvezető árkok takarítása is, ami azonban nem mindenki számára természetes.

A víz bezúdulhat a kertbe

A Harsányban élő emberek pénzt is áldoznak arra, hogy minél szebb legyen a környezetük. Díszfákat, cserjéket telepítenek a házuk elé, sokszor nem sajnálva az anyagi forrásaikat erre a célra. Ezt tiszteletben tartja az önkormányzat és nem is ezzel van többnyire a probléma – tudatta a polgármester. Az azonban előfordul, hogy az árkokat nem takarítják megfelelően. Pedig ez a település földrajzi adottságai miatt lenne különösen fontos – tette hozzá. Hiszen vannak dombok és völgyek, valamint patak is a településen. Kiadós esőzés alkalmával nagy mennyiségben zúdul le a víz és az ártérben lévő ingatlanoknál biztosítani kell az útját. Ezt a tulajdonosnak tudnia kell és ehhez mérten kell eljárnia, ez nem csak az önkormányzat feladata és felelőssége – vélekedett Bihari Lajosné.