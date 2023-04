Őshonos és védett fajok

A szürke farkas, a medve és a hiúz őshonos nagyragadozók Magyarországon, időnkénti felbukkanásuk, visszatelepülésük természetes folyamatok eredménye. De vajon tudja-e egy átlagosan tájékozott ember, hogy hazánkban mi számít őshonosnak, illetve védettnek és ha az erdőben kirándul, akkor milyen állattal találkozhat össze egy véletlen folytán. A tájékoztatásban, információ átadásban és általában véve az edukációban a szakembereknek nagy szerepe van.

A tájékozottság nagy előny

A Miskolci Állatkertben mindhárom kutyaféle ragadozót megtekinthetjük, a farkast, az aranysakált és a vörös rókát is, amelyeknek vadonélő példányai hazánkban megtalálhatóak – mondta Veress Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője. Ezek jellemzőit, hasonlóságait és különbözőségeit is megfigyelhetik a látogatók. Hiszen van alaki jobban, más pedig kevésbé tájékozott, de pont az a cél, hogy megismerjék az állatokat az emberek – tette hozzá a szakember. Az a tapasztalat, hogy a távolabb élő, egzotikus állatokat általában jobban ismerik, mint az őshonos magyar fajtákat, mert érdekesebbnek gondolják. Éppen ezért az a feladatuk, hogy bemutassák és megismertessék azokat a fajokat, amelyekkel akár a Bükk erdeiben is találkozhatnak a látogatók. Ezért is fontos a környezetvédelmi, zoopedagógiai tevékenységük. Sajnos a felnőttek esetében is gyakran előforduló probléma, hogy alapvető tévedéseket vétenek bizonyos állatok meghatározásánál. Ennek egyik legszemléltetőbb példája, hogy sokszor összekeverik az őzt és a szarvast. Ismeretterjesztő célú rendezvényeken és a közösségi médiában is sokat kommunikálnak annak érdekében, hogy szakmailag megalapozott információhoz jussanak az érdeklődők – tudatta a gyűjteményi vezető.