Egy éve nyitott újra Tardona Község Önkormányzatának Jókai Mór Emlékszoba és Tájháza a belső felújítást és korszerűsítés követően. Az önkormányzat igyekszik méltó emléket állítani általa az itt bujdosó Jókai Mórnak, Telepy Károlynak és Muraközy Jánosnak.

– A helyi önkormányzat azon dolgozik, hogy megőrizze és közkinccsé tegye a tardonai népi kultúrát, szellemi és tárgyi örökséget – mondta Pál Lilla néprajzkutató, muzeológus, a tardonai polgármesteri hivatal turisztikáért és kultúráért felelős referense, valamint a Jókai Mór Emlékszoba és Tájház gyűjteményi kezelője. – Tardona Község Önkormányzata tavaly sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Programjának felhívásán. A keretből megvalósult program neve "Kenderem, fonalam, vásznam," amely egy rendhagyó, szövést-fonást, népszokásokat bemutató óra volt pénteken.

Régi, egyszerű eszközökkel

Az esemény nem titkolt célja volt az is, hogy a falu öregjei átadják a fiataloknak a kendervetéssel, -fonással és -szövéssel kapcsolatos tudásukat.

– A rendhagyó órán a kender művelésének és feldolgozásának minden folyamatát felelevenítették, kezdve a kender ültetésével, majd a növény átalakításával, amelyből végül vászon készült. A megvalósítás során kizárólag azokat a régi egyszerű eszközöket használták, amelyek a Tájház gyűjteményében is megtalálhatóak. A tudás átadásában a helyi idős lakosok segítettek, akik még maguk is szőttek vásznat a hatvanas években. A Tájházban kialakítottak egy szövőműhelyet, ahol bejelentkezés után egyéni és csoportos résztvevők, vagy akár iskolai osztályok is elsajátíthatták a szövés alapjait. Az év során további előre meghirdetett alkalmakon fogják bemutatni a kender feldolgozásának egy-egy fázisát – fejtette ki a néprajzkutató.