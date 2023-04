A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara bevonásával előadásokat és gyakorlatokat tartottak a tagintézmények felső tagozatos tanulóinak.

A diákok a Szent Imre Tagiskolában előadást hallgathattak meg a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének képviselőjétől, aki az agrárgépész szakma rejtelmeibe avatta be a fiatalokat.

A tanulók ezen kívül megismerkedhettek a LEAX Hungary Zrt., a Modine Hungária Kft. és az Axiál Kft. tevékenységével is, míg a Mező Ferenc Tagiskolában a Bakai Kft. és a Kovács Kft. mutatkozott be.

Mindhárom iskolában kamarai kisfilmeket tekinthettek meg a fiatalok, illetve bemutatkoztak a mezőkövesdi középiskolák. A diákok megismerkedhettek a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum, valamint a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium képzéseivel, a Szent László gimnázium diákjai önvédelmi bemutatót is tartottak. A Mezőkövesdi Általános Iskolában például a hentes és a virágkötő szakmába is betekintést nyerhettek a fiatalok, emellett az újraélesztés lépéseit is megismerhették és gyakorolhatták. A Mező Ferenc Tagiskolában montázs készítésére is lehetőségük nyílt a tanulóknak, akik többek között a pék és a hentes munkájába pillanthattak be ennek segítségével. Emellett Zakár István, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója tartott előadást, míg az udvaron egy rendőrautót tekinthettek meg a gyerekek. Az alsó tagozatos diákok mindhárom iskolában játékos feladatokat kaptak, valamint teszteket tölthettek ki, rajzolhattak.