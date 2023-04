A Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ fontos hangsúlyt fektet nevelési programjában a hagyományok, a matyó értékek ápolására, átörökítésére. Ennek jegyében tavaszköszöntő zöldágjárást tartottak a Székhely Óvodában, tudtuk meg Lázár Endréné intézményvezetőtől. Ezt a hagyományt régen mindig húsvét előtt tartották meg, mely során a fiatalok énekelve járták az utcákat. Ezt elevenítették most fel a gyerekek, akik a Mezőkövesd Város Önkormányzatától kapott matyó viseletben, kezükben egy-egy szál zöld ággal sétáltak körbe az óvodában. A programra ellátogatott a Matyó Nagymama Klub is, akik amellett, hogy bemutatták a matyó viselet különlegességeit és a matyó csárdást, táncra is hívták az ovisokat.