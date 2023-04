A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakközépiskola és Gimnázium kadétjai március 25-én Miskolcra utaztak instruktoraikkal. Nagy László főtörzsőrmester, az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Területvédelmi Zászlóalj honvédelmi nevelési referense és Ősz Béla önkéntes területvédelmi tartalékos hadnagy vezetésével egy tíz kilométeres túrán vettek részt, számolt be a történtekről portálunknak Guczi Emese tartalékos zászlós.

Mint megtudtuk tőle, a túra célja két ismeretlen katona sírhelyének felkeresése volt, ahol egy-egy kadét az iskola nevével ellátott nemzeti színű szalagot kötött a sírkeretre, majd katonai tiszteletadás mellett emlékeztek az elhunyt hősökre. Mindezért a húsz kadét és kísérőik leküzdötték a Bükk-hegység völgyeit, meredek emelkedőit, s az esős éjszaka utáni sáros, csúszós avaros terepet is. A 10. évfolyamos fiatalok fáradtságot nem ismerve, kihívásnak érezve az akadályokat végül 580 méteres magasságra jutottak fel, ahonnan csodálatos panoráma tárult a szemük elé.

Katonaként kutyákkal foglalkozna

A mezőkövesdi iskola diákjaként a kis csapathoz tartozott Kleszó Zsófia is, aki a szentendrei helyőrségi nyílt napról érkezett a túrára. A 17 éves lányra a Honvéd Kadét Programon keresztül már többen felfigyeltek. A közelmúltban riport és egy kisfilm is készült róla, hiszen korosztályában példaértékű a Magyar Honvédség iránti vonzalma. Zsófi három éve foglalkozik kutyakiképzéssel, nyár elejére már az ezirányú képesítését is megszerzi. Jövőjét mindenképpen kutyákkal foglalkozó katonaként képzeli el, szakosodását az érettségi és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elvégzése után tervezi. Szentendrén összebarátkozott az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred kutyás tűzszerészeivel, akiktől meghívást kapott, hogy nagyobb rálátása legyen a náluk folyó kutyakiképzésre. Családja, társai, mentorai már most büszkék Zsófi teljesítményére, abbéli reményüket kifejezve, hogy elhivatottságával példát mutat azoknak a fiataloknak, akik a jövőjüket a Magyar Honvédség kötelékében képzelik el, tudtuk meg Guczi Emesétől.