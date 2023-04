A napokban jelentették be Miskolcon, hogy nagyszabású tavaszi kátyúzási munkák kezdődnek meg városszerte. Rá is fér a város útjaira a karbantartás, hiszen van olyan hely a városban, hogy kisebb nagyobb gödrök közt kell lavírozniuk az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt.

A miskolci Katalin köz Zsolcai kapu felé eső végénél szerda délelőtt egy férfi jelent meg egy gázpalackkal, amelyből egy cső kígyózott elő. A cső végén disznóperzselésnél használatos fej volt. Az illető a Katalin köz kátyúit melegítette fel, hogy aztán vödörben odavittt aszfalttal tömítse el a tengely- és bokatörő mélyedéseket.

A férfi egy közeli üzlethelyiség tulajdonosa. Vásárlói és saját maga érdekében folyamadott a „partizánakcióhoz”, hogy házilag tüntesse el a nem kívánatos kátyúkat a környéken.