A vizsga

A fegyvervizsga felépítése: teszt kitöltés, ha ez jól sikerült, akkor egy szóbeli vizsga következik, majd ezt követően lőni is kell. Általában vagy pisztollyal, vagy pedig puskával, ez a 0,22-es kalibert takarja. A sikeres vizsga az ember élete végéig tart. A sikeres fegyvervizsgán túl kell két pszichológiai vizsgálat is, ami fél év elteltével kell, hogy megtörténjen, de kettő évnél nem lehet hosszabb idő. A vizsga több helyen is letehető, de a rendőrségnél van egy lista azokról a helyekről, ahonnan ezt elfogadja. Versenyengedélyt két magyar szövetségnél lehet kiváltani. Az egyik a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) a másik pedig a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (MDLSZ). E mellett vannak még a sportorvosi vizsgálatok, melyek komplex vizsgálatokat takarnak. Mint például, szemészet, ortopédia, vérvétel, vizeletvizsgálat, kardiológia, belgyógyászat. Ha minden fentebb említett dolog megvan, akkor még a szövetségtől, illetve az egyesülettől kell egy ajánlás/javaslat. Ha az összes említett kritérium megvan, akkor lehet beadni a kérelmet a rendőrség felé, hogy valaki saját részre sportfegyvert vásárolhasson.