A húsvéti hosszú hétvége után optimális esetben feltöltődést, megújulást kellene éreznünk, még akkor is, ha nem tartottunk a vallási hagyományokhoz hű böjtöt. Hiszen az köztudottan megtisztítja a testet és a lelket is. Azt, hogy hogyan érhetjük el a mindennapokban, az év más időszakában is ezt a „tiszta” érzést, arra Tóth Andrea pszichológus válaszolt néhány gondolatban.

Őseink hozománya

Azokban az országokban, ahol négy évszak van, a tél mindig a raktározás ideje. Így az étkezésben is ezt követjük többnyire. A nehéz, zsíros ételek fogyasztása jobban elfogadott és elterjedt, mint tavasszal és nyáron. A negyven napos böjtöt ma már többnyire csak vallási meggyőződésből tartják az emberek és inkább kisebb közösségekben, a nagyvárosokban, a rohanó életmód ritkán teszi ezt lehetővé – mondta Tóth Andrea. A pszichológus kitért arra, hogy talán a Nagypéntek az egyetlen nap, amelyet szinte mindenki betart és azon a napon nem eszik húst. A húsvét előtti böjtben a fokozatosság elve is benne van. Ez függetlenül a vallástól és a hittől azért érdekes, mert már őseink is tudták, hogy mi az a szétválasztó diéta, habár elnevezése még akkor nem volt – vélekedett a pszichológus.

Önfejlesztés útja

Az már kicsit a spirituális világ felé vezet - de szintén a vallásból eredeztethető -, amihez egyre inkább visszatalál a mai kor embere, hogy ha valamit fel akarunk ajánlani magunkból. Mindezt azért, hogy a lelkünk és testünk megtisztuljon. Ezt tehetjük úgy, hogy fogadalmat teszünk és például lemondunk egy hétig a húsevésről vagy csak a vacsoránkról. Függetlenül attól, mit mutat éppen a naptár és az évnek melyik szakában vagyunk. Ha valami tiltva van, akkor azt annál inkább kívánjuk, ezért ebben az esetben az önmegtartóztatást is gyakorolhatjuk, ami pozitív irányba befolyásolja lelki megerősödésünket – hangoztatta a szakember. Hozzátette: ha az ember ellent tud állni, akkor képes máskor is megvalósítani kitűzött céljait más helyzetekben. Sikerélményt hoz, hogy eltántoríthatatlanul megvalósítottuk tervünket. Így lehet ellenállni legközelebb egy nagy zabálásnak is, jöjjön akármilyen ünnep vagy jeles alkalom, ami plusz kilókat és lelkiismeret-furdalást hozhat esetleg. Jutalmunk a megkönnyebbülés, amelyet akkor érzünk, ha ellent álltunk a kísértésnek.

Együtt a szeretteinkkel

Ha valaki az ünnepet wellness szállodában töltötte, vagy kirándulásokkal, rokonlátogatással az is feltöltődhetett és erőt kaphatott a következő megpihenésig. Hiszen együtt volt a család, mindenki jól érezte magát, békességben, nyugalomban. Az egyén kiszabadult a mókuskerékből és ha fogadalmat nem is tett, a sikerélményt a szabadság, a családi együttlét adta meg – emelte ki a pszichológus.