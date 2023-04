Ma már sokan nem bajlódnak az ünnepek alatt sütéssel-főzéssel, vendégvárással, inkább elutaznak, vagy ha itthon maradnak, akkor megrendelik az ennivalót. Így az ünnepek nem arról szólnak, hogy a feleség, jó esetben a férjével együtt, a konyhában tölti a pihenésre szánt napokat.

– Már februárban lefoglaltuk a szállást az egyik mátrai szállodában – árulta el lapunknak Vincze Katalin, aki a hétköznapokban egy hivatalban dolgozik, monoton, fárasztó munkát végez. – Még sosem töltöttük így a húsvé­tot, a szüleim és a testvéreim furcsállták is egy kicsit, de tavaly megfogadtam, hogy vége a húsvéti sütés-főzésnek. Nem azért, mert nem szeretek főzni, de a harmadik nap már senki nem kívánta a töltött káposztát és a sonkát, sok étel megmaradt. Én nem pihentem, a gyerekek pedig már unatkoztak, úgyhogy az idén utazunk. A szállodában is lesznek nyuszis programok a kicsiknek, és hagyományos húsvéti étellel várják a vendégeket. Lehet kirándulni, wellnessezni. A szállodának van játszótere és sportpályája is, úgyhogy biztosan jól fogunk szórakozni – mondta Katalin még az indulás előtt.

Rendelnek

Sinka Szilárdnak, a Dédike Finomságai hidegkonyhás és cukrászüzem vezetőjének is az a tapasztalata, hogy egyre kevesebben bajlódnak otthon a főzéssel és sütemények készítésével, így egyre többen rendelnek náluk.

– Évente olyan 10-15 százalékkal nő azoknak a száma, akik azt mondják, hogy azt az időt, amit bevásárlással és az ételek elkészítésével töltenek, inkább a családjuknak szentelik. Igazuk is van, hiszen sok idő megy el a vásárlással, főleg ünnepek előtt, sok-sok pénzt elköltenek, és nem biztos, hogy az étel jól sikerül. Inkább felhívnak minket, húsvét előtt 2-3 héttel leadják a rendelést, és nem kell stresszelniük. Van, aki az egész menüsort tőlünk viszi. Reggelire sós kalácsot és sonkástálat, ebédre és vacsorára pedig valamilyen sült húst körettel plusz desszertet. Ők általában vendégeket várnak, mivel nálunk tíz adagtól lehet rendelni. Egyébként a hétköznapokra is az jellemző, hogy egyre többen azt mondják, ők nem szeretnek főzni, nem is érdekli őket. Hétköznap a munkahelyre rendelik valahonnan az ebédet, a vacsorát pedig hazaviszik tőlünk – árulta el tapasztalatait Sinka Szilárd.

Hozzátette: neki és a családjának azonban nem a pihenésről szólnak az ünnepek. Ilyenkor rengeteget dolgoznak, de aztán együtt élvezik munkájuk gyümölcsét. A szállodákban nincs telt ház húsvét vagy karácsony után, és az árak is kedvezőbbek.