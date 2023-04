A sárospataki Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon minden év áprilisában megrendezi nagyszabású rendezvényét, a Vay napokat. Idén ez a rendezvénysorozat kiegészült egy új programmal, az I. Vay Kadét Kupával.

Mindezt az indokolta, hogy az intézmény 2022 szeptemberétől csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz, mely lehetőség egyre nagyobb érdeklődést mutat a tanulók és a szülők körében – hangzott el az eseményen. A diákok a Honvédelmi alapismeretek tantárgy tanulása mellett számos tanórán kívüli programban vehetnek részt és magas – akár negyvenezer forintos - ösztöndíj lehetőség is társul a tanulmányokhoz – közölte dr. Téglás Zsolt, az iskola igazgatója. Tapasztalataik szerint éppen ezért népszerű is a diákok között. A programban résztvevő fiatalok a hagyományos technikumi képzések mellett heti egy órában a honvédelmi alapismeretek tantárgyat is tanulják. Ez a 11. és 12. évfolyamon már heti két órára emelkedik – fűzte hozzá az intézményvezető. Mint kiderült, választható érettségi tantárgyként is kínálják ezt a képzést, amihez további szabadidős tevékenységek párosulnak. A sárospataki versenyen 12 kadét csapat versengett egymással, miközben honvédségi hatástalanított fegyver- és járműbemutató is zajlott. Az eseményre az ország számos tájáról érkeztek kadétok, de voltak holland és felvidéki résztvevők is – számolt be a részletekről dr. Téglás Zsolt.

Sándor Zsolt egyenruhát ad át dr. Téglás Zsoltnak

Fotó: BSZA

Legyen, aki működteti

Az eseményt Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnok helyettese nyitotta meg. A honvéd-kadét program céljairól Vantal Zsolt ezredes a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka nyilatkozott a sajtónak. Mint elmondta, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében eddig 18 intézmény csatlakozott a honvéd-kadét programhoz és további érdeklődők is vannak. Azt is közölte: a programban való részvétel nem jelent katonai elköteleződést a diákok számára, de ha úgy döntenek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől a szerződéses katonai szolgálaton át a tartalékosok tevékenységében való részvételig sok mindenhez megfelelő előképzettséget ad ez a képzés. Mindezeken túl felkészít a közösségi életre, hazaszeretetre nevel és olyan képességeket is ad, amelyeket az élet sok területén hasznosíthatnak a diákok – közölte az ezredparancsnok. Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője szerint több szempontból is jól járnak azok a gyerekek, akik részt vesznek a programban. Mint elmondta, az ország haderőfejlesztésének fontos eleme, hogy képezzenek olyan embereket is, akik működtetik és javítják a Magyarország által vásárolt és részben gyártott hadászati eszközöket. Éppen ezért egy szakképző iskola hasznos terepe a kadétképzésnek – tette hozzá. Mindezeken túl sok olyan területet lehet sorolni, ahol hasznosak a kadétprogram során elsajátított ismeretek a fiatalok számára – mondta a honatya.