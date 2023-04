Azóta a rendeletet folyamatosan egyszerűsítik, ugyanakkor fontos változás, hogy az ásott és a vert kutakra is kibővítették. Tehát azokra is szükséges benyújtani a kérelmet 2023. december 31-ig. Az erről szóló pontos szabályozás az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról című jogszabályban szerepel, itt!

A szakemberek azonban azt javasolják, hogy még érdemes néhány hetet várni a kérelem benyújtásával, hiszen újabb változások jöhetnek.

A tervekről Nagy István agrárminiszter csütörtökön tett közzé egy videót közösségi oldalán:

Azt gondolom, hogy a belterületi és az otthoni fúrt kutakkal kapcsolatban is a következő elvet kell szem előtt tartanunk. Az öntözést és a locsolást külön kell venni, hiszen a lakossági kutak általában 12-13 méter mélyek. Ezek egyáltalán semmilyen veszélyt nem jelentenek a vízbázisra. Tehát azt a javaslatot szeretnénk a kormány asztalára tenni, hogy az egészet úgy kell hagyni, ahogy van. Még azt is bátorkodnám kijelenteni, hogy a bejelentéstől is tekintsünk el. Ugyanis semmilyen rizikót nem hordoz magában az, ha valakinek az udvarán van egy szóban forgó, kis mélységű kútja és annak a vizével a saját veteményesét, vagy a virágágyását meglocsolja. Az ilyen kerti kutak az első talajvízrétegig érnek, amely lényegében az esővizet gyűjti össze

– mondta a videóban.

Túl sokféle kategória

A jelenlegi szabályozásról a legnagyobb miskolci kútfúró cégnél érdeklődtünk.

– Jelen állás szerint mindenféle 1992 után létesített kútra meg kell kérni a fennmaradási engedélyt ez év végéig. Viszont a magánszemély és a cég tulajdonában lévő kutak esetében eltérő az engedélyeztetési eljárás. Egy kertes háznak a locsolókútját a helyi jegyző engedélyezteti, ha 50 méternél nem mélyebb és a vízhozama évente nem haladja meg az 500 köbmétert. Ebben a kategóriában az is előírás, hogy a telken, ahol megtalálható a kút, legyen lakóépület – tájékoztatott Pataki András, a Geokomplex Kft. ügyvezetője, amely jelenleg a legnagyobb miskolci kútfúró vállalat.

– Amennyiben a kút vízbázis védelmi területre esik, vagy céges tulajdon és ipari vízellátásra szolgál, akkor az illetékes katasztrófavédelmi hatósághoz kell fordulni az engedélyeztetésért. A vízbázis védelmi területeket általában a vízművek környékén szokták kialakítani. Hogyha a tulajdonos nincs tisztában vele, hogy az ő kútja milyen területen fekszik, a helyi városházán, vagy a vízügyi igazgatóságnál érdeklődhet felőle. Lakossági kút esetében, akár fúrt, akár ásott, akár vert kútról legyen szó, azt vizsgálják, hogy hol helyezkedik el, milyen mély, és milyen célt szolgál. Céges kútnál azonban fennmaradási terveket is kell készíteni és a vízminőséget is szükséges ellenőrizni, ezért ott jóval bonyolultabb az eljárás. Miskolc környékén 30-40 ezer forintba kerül a lakossági kutak ellenőriztetése. A céges kutaké azonban több százezer forint is lehet – tette hozzá.

Vízkútfúrók ellenőrizhetnek

Mielőtt egy kútfúrótól megrendelnénk az ellenőrzést, hasznos lehet megbizonyosodni a jogosultságairól. Ezekről a miskolci Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjének Sajtó és Kommunikációs Osztályától kaptunk tájékoztatást:

Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja. Továbbá a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik

– válaszolta kérdésünkre a sajtóosztály.

Ajánlott időpontot foglalni

A szabályozásban egyelőre az okozza a zavart, hogy túl sokféle kategóriába sorolhatók a magyarországi kutak.

– Engedélyeztetésre új kút fúrása előtt is szükség van. Kútfúrás esetén a talajrétegeket kell lejegyezni és kizárni egymástól a vízrétegeket. Régebbi kutaknál pedig az ellenőrzés egy része önbevallásos alapon történik – tudatta Dunaveczki Norbert miskolci kútfúró. – Mivel a szabályozás egyelőre napról napra változik, ezért érdemes még néhány hetet várni a kérelem benyújtásával, amíg letisztul ez a kérdés. Viszont ajánlott már most időpontot foglalni az ellenőrzésre valamelyik kútfúró cégnél, mert, ahogy közeledik az év vége, egyre többen rohamozzák majd meg őket hasonló kéréssel. Arra is számítani kell, hogy a kútfúró által készített szakvéleménnyel még a jegyző is dolgozni fog. Emiatt a kérelem benyújtása december közepén már valószínűleg későn lesz – hívta fel a figyelmet.