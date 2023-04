A napokban kapott szárnyra, hogy az Afrikában elterjedt Hyalomma rufipes kullancsfaj összesen tíz példányát azonosították a Balaton környékén. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportjának tagjai a veszélyes parazitákat a foltos nádiposzáta és az idei év madarának választott barkóscinege egyedein találták meg még nem kifejlett állapotukban. A Hyalomma rufipes számos veszélyes kórokozót képes terjeszteni, egyebek között a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is. Ez a kullancsfajta inkább a melegebb időjárást kedveli, tehát az enyhe tél kedvez neki, viszont különböző tanulmányok szerint ez a kullancsfaj évente akár 120 fagyos napot is kibír. Kell-e a veszélyes példányok megjelenésétől tartani térségünkben?

Figyeljék a csípés helyét!

Dr. Dienes István bükkszentkereszti háziorvos megkeresésünkre elmondta, idén még nem érkeztek hozzá betegei kullancscsípés miatt: Ennek oka lehet, hogy még nem voltak aktívak ezek a rovarok, nem volt igazi felmelegedés. De a következőkben egyre több kullancsra lehet számítani – mondta a háziorvos. Azt javasolja, hogy ha mégis észlelünk testünkben vérszívót, minél gyorsabban távolítsuk el a potrohánál fogva, gyors húzó mozdulattal. Ehhez a patikában kapható egyszerű kullancskiszedővel vagy a háztartásokban is megtalálható szemöldökcsipesz is megfelelő. Ezt követheti a gyors fertőtlenítés. Ha esetleg a kullancs feje beleszakad, semmi probléma, mert az leesik egy pár nap múlva - mondta a háziorvos. A kullancs csípés helyét viszont figyelni kell – hangsúlyozta Dr. Dienes István. Ha, piros folt marad a csípés helyén, akkor orvoshoz kell fordulni. De, ha bárhol a testen nagyobb piros folt jelenik meg, amelynek a közepe világos, céltáblaszerű, az már gyanúra adhat okot és orvoshoz kell fordulni, mert az a lime kór legkorábbi stádiuma is lehet, ami könnyen kezelhető antibiotikummal - hangsúlyozta a háziorvos, aki erdőben, de a kertben is, a zárt ruházatot és a fejfedő viselését javasolja. Ezzel sokat tehetünk a kullancsok ellen.

Érdeklődtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnál is, ahonnan egyebek között azt a választ kaptuk: Magyarországon a magas rizikójú területek a nyugati, délnyugati megyék közül főleg Zala, Somogy, Vas és Veszprém megye, keleten elsősorban Nógrád megye illetve az Északi-középhegység. Észak-Magyarország nem tartozik a kullancs által igazán fertőzött területek közé az országos kullancstérkép szerint.