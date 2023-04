A miskolci Avasi Gimnázium iskola diákjai hozták el a harmadik helyet és az ezzel járó összesen 550 ezer forint értékű nyereményt az Opus Tigáz Zrt. és az Opus Titász Zrt. középiskolásoknak szóló, országos projektversenyén, az Opus Titánok-on. A verseny kiemelt célja a fiatalok energia-tudatosságának növelése volt. A megméretés során a résztvevőknek három fordulón keresztül kellett bizonyítaniuk problémafelismerési és megoldási készségeiket, valamint kreativitásukat. A március 23-án és 24-én, Hajdúszoboszlón megrendezett, szakmai napokkal egybekötött döntőben a nyolc csapat közül végül a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Technikum és Kollégium, a Budapest 2. kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és a miskolci Avasi Gimnázium iskola diákjai győzedelmeskedtek. A nyertes diákokat és tanáraikat, valamint az élen végzett iskolákat több millió forint értékben díjazták a vállalatok. Az Avasi Gimnátzium csapatának tagjai: Csuka Dávid, Gyenes Zsófia és Sajgó Ádám 11. osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Radványi Edit. A pályamunka elkészítésében nagy segítséget nyújtott Kozák Gyula és Tepliczky István.

Fotós: BOROSS ATTILA

Azonosították a problémát

A versenyre 10., 11. és 12. osztályos diákok jelentkezhettek, az ország bármely középiskolájából. A tanulók háromfős csapatokat alkotva dolgoztak. Feladatuk az volt, hogy azonosítsanak egy környezetvédelmi, fenntarthatósági problémát a környezetükben, majd azt újságcikk és kisfilm formájában is feldolgozzák. A megoldás során tudományos ismereteiket, kritikus gondolkodásukat és művészi érzéküket egyaránt kamatoztathatták, majd a döntőbe jutott csapatok a kiválasztott problémát egy 3D makettet és egy prezentációt is magában foglaló pályamunka képében mutatták be. A döntőben a versenyzők interaktív, játékos, egyben ismereteket fejlesztő programokon vehettek részt a rendező cégek szakértőinek vezetésével. Amellett, hogy bepillantást nyerhettek az energetikai munkákba, a különböző állomásokon megrendezett csapatversenyeken a gyakorlatban is kipróbálhatták azokat, legyen szó egy szerkezet összeszereléséről, a munkavédelmi ruházat felvételéről vagy az automatizált hegesztőgépek kezeléséről. A szakmai nap online kvízzel és közös vacsorával zárult. A döntő második napján ismertették a csapatok a projektmunkájukat. A versenyzők a 3D-makett bemutatásával, valamint a választott probléma és az arra adott megoldásuk prezentálásával egy képzeletbeli alapítvány kuratóriumának tagjait (a szakmai zsűrit) igyekeztek meggyőzni arról, hogy projektjük finanszírozásra érdemes.

Fotós: BOROSS ATTILA