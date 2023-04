Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési modellje alapján a tavaszi iskolai szünet első napján, csütörtök délutántól Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék síkvidéki területein 5 centimétert is meghaladó friss hó hullhat, sőt, a Zempléni-hegységben akár ennek duplája is leeshet. A havazás ráadásul egészen péntekig át is húzódhat, adtuk hírül szerdán.

Az előrejelzés olyannyira beigazolódott, hogy már reggel is a megye több pontján, így Miskolc környékén és a vármegyeszékhely egyes részein is elkezdett esni a hó – igaz egyelőre nem nagyon marad meg belőle semmi.

Kérdéses, hogy délután, esetleg éjjel érkezik-e nagyobb mennyiség, ami megmaradni is megtud, főként ha – mint múlt éjjel is – fagypont alá megy a hőmérséklet.

