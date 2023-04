Április 15-én, szombatom 13 órától várják a Közösségi Házban azokat az asszonyokat, akik szívesen bemutatják és megtanítják a csigacsinálás fortélyait, és várják a fiatalabb korosztály lányait, asszonyait is, akik szíves átörökítik nagyanyáink, dédanyáink tésztakészítési praktikáit.

Az alapanyagot a szervezők biztosítják, csak azt kérik, hogy mindenki hozzon magával a csigacsináláshoz szükséges bordát és orsót. Az előző rendezvényt közös beszélgetés és nótázás egészítette ki, ebben reménykednek most is a szervezők, akik süteményt, üdítőt szívesen fogadnak a helyszínen. Bővebb információ: Jankóné Jónás Zsuzsa: 30 3510689