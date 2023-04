Tavaly a Tarcali Polgármesteri Hivatal, a debreceni Karsztvíz Búvár és Barlangász Sportegyesület, valamint a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezrede szabadította meg a szeméttől a tavat, most a tó partja volt napirenden. Butta László polgármester elmondta, a tó további takarítása - a tavalyihoz hasonlóan - ebben az évben is folytatódik, most azonban a környezetet szépítik, hiszen számos rendezvénynek lesz helyszíne a terület. – Hamarosan megrendezik a „Tarcal Tavasz Bűbájos Hétvége” című programunkat, amit a Tarcal Borkultúra Egyesület szervez – sorolja Butta László polgármester. - Megkerestem az egyesület tagjait, mit szólnának hozzá, ha egy kicsit rendbe tennénk a tópartot, hála a magasságosnak, remek időjárásnak örülhetünk. Júniusban háromnapos tábornak lesz a helyszíne a terület, augusztusban pedig Magyar Kupa Triál versenyt bonyolítunk le, a főszerep a sziklamászóké lesz. A megmérettetés egyben része a szlovák kupának, pontszerző vetélkedőnek lehetünk majd a szemtanúi – adott tájékoztatást Butta László.