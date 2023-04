Egy olyan területen, amely több szempontból is fontos az egykori kohászváros életében. Itt található ugyanis több oktatási intézmény, a környék egészségügyi központjának számító Almási Balogh Pál Kórház, de a templomoknak és imatermeknek köszönhetően a város egyházi központjaként is tekinthetünk erre a területre, amely a helyi kulturális életnek is origója, de a régi reuma kórház épületében kialakított közigazgatási központ is ehhez a városrészhez tartozik. Ugyanakkor vannak olyan lakótelepek, amelyek folyamatos munkát adnak a képviselő számára, hiszen a fejlesztés és a szemléletformálás elengedhetetlen az előre lépéshez.

Közösséget kovácsolni

– Kiemelt figyelmet fordítok a közösségépítésre, a civilekkel való kapcsolattartásra, az itt élőkkel folytatott kommunikáció szerves részét képezi a mindennapoknak – kezdte a beszélgetést dr. Csuzda Gábor. – Ennek a munkának látszik az eredménye, hiszen több olyan eseményt is tartottunk, amelyen százas nagyságrendben sikerült a helyi lakosságot megszólítani. Korábban ez nem volt jellemző ebben a városrészben, ezért bízom benne, hogy ezt a folyamatot tovább lehet erősíteni. Rendkívül komplex a városrész: a kertvárosi övezet mellett társasházakban is élnek emberek, de sajnos leromlott állapotú telepekkel is számolnunk kell a napi munka során.

Szilvásvárad felől itt éri el a városhatárt az ózdi lakos és a látogató, ezért dr. Csuzda Gábor számára első és legfontosabb feladat az volt, hogy a korábbi rossz minőségű aszfaltos szakasz új borítást kapjon. Ezt egy komplex felújítási program keretében sikerült megvalósítani.

– Amikor 2019-ben elkezdtem a munkát reménykedni sem mertem abban, hogy ilyen sok eredményt fel tudunk mutatni – folytatta az önkormányzati képviselő. – A Pázmány út teljes hosszában történt felújítása valóban kiemelkedik ezek közül, hiszen sok évtizedes problémát sikerült megoldani ezzel a fejlesztéssel. Meggyőződésem, hogy Ózd az elmúlt években elveszítette kistérségi vezető szerepét, ezért vissza kell azt szereznünk. Meg kell tudni mutatnunk nem csak az ózdi polgároknak, hanem az ózdi járásban élő valamennyi embernek, hogy Ózd egy olyan erős központ, amelyre ők is támaszkodhatnak. A bizalom visszaszerzésének pedig elengedhetetlen része az, hogy azt lássák, milyen nagyszerű és fontos fejlesztések valósulnak meg nálunk.

Megújuló intézmények

Dr. Csuzda Gábor nem csupán a szűken vett önkormányzati képviselő hatáskörébe tartozó feladatokkal foglalkozik, hanem szinte mindennel, ami a Faluban található. Kiemelt figyelmet fordít az egyházakra, az iskolákra és az óvodákra, ahol az elmúlt években és jelenleg is zajlanak az infrastrukturális fejlesztések.

– A Mogyorósvölgyi óvoda teljes körű energetikai felújítását tavaly végeztük el, a Csillagfürt EGYMI-ben a kollégiumot és fejlesztő iskolát magában foglaló épületszárny újult meg, valamint az ózdi gimnáziumban is látványos változások mentek végre a közelmúltban. Mindezek mellett megújult 12 belterületi útszakasz, új aszfaltborítást kapott a kórház parkolója és mintegy félszáz új közterületi parkolóhelyet is sikerült kialakítanunk – sorolta dr. Csuzda Gábor. – A legnagyobb beruházás jelenleg az új óvoda építése a Római Katolikus templom udvarán. A katolikus egyház és Magyarország Kormányának beruházása már a kivitelezés szakaszában tart. Ennek elkészülte után az üresen maradó Alkotmány úti épület is új funkciót fog kapni. Ózdon létre kell hozni egy Családok Átmeneti Otthonát, ami egy kötelező városi feladat. Ez a vállalás minden bizonnyal a Baptista Tevékeny Szeretetmisszión keresztül lesz ellátva. Fél évvel ezelőtt kezdtem egyeztetni a szervezettel és ajánlottam figyelmükbe ezt a hamarosan üresen maradó épületet. Ott tart a folyamat, hogy a városvezetéssel felvették a kapcsolatot, és vélhetően pályázati forrásból a felújítást is elvégzik majd.

Elhagyatott banképület

A város mentőállomása is ezen a környéken található. Dr. Csuzda Gábor javaslatot fogalmazott meg a város vezetése felé, hogy a tavaly kapott félmilliárd forintos kormánytámogatásból megmaradt összegből végezzék el az épület energetikai modernizálását. A tervezés lezajlott, a közbeszerzési eljárás előkészítő folyamata pedig jelenleg is tart.

– A lehető legrövidebb időn belül szeretnénk rendezni a régi bank épület helyzetét, amely a város és terület egyik szégyenfoltja – tette hozzá dr. Csuzda Gábor. – A lepusztult ingatlan magánkézben van, viszont az építési hatóság bontásra kötelezte a tulajdonost, amire kapott egy viszonylag szűkös határidőt nyár elejéig. Ha nem kezdi el ezt a folyamatot, akkor a NAV veszi kézbe az ügyet. Riz Gábor országgyűlési képviselő segítségével azon dolgozunk, hogy megnyugtató megoldás szülessen az ügyben. Meggyőződésem, hogy az elmúlt években a Falu városrész hasznát vette annak, hogy az önkormányzattal, a város cégeivel, az országgyűlési képviselővel és a kormányzattal is eredményes együttműködést sikerült kialakítanom, amit a jövőben szeretnék az egész város javára fordítani.