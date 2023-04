Az OMSZ tájékoztatás szerint szombat hajnaltól záporok mellett zivatarok is kialakulnak. Szombaton a Dunántúl északi és nyugati részén kell erre számítani. Az északnyugatról délkelet felé gyorsan áthelyeződő elszórt zivatarokból délután, este helyenként 70-80 km/h feletti széllökés és jégeső is várható. Vasárnapra a zivatarok a Dél-Dunántúlra és a Duna vonalától keletre is átterjedhetnek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére citromsárga riasztást adtak ki - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.