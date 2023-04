„Kérjük Miskolc polgármesterét, Veres Pált, hogy kézzel festett Kishercegek helyett, a szeptemberi tanévkezdésre haladéktalanul állítsa vissza a 2019 október előtti tömegközlekedés színvonalát, valamint fizesse ki a 36 ezer miskolci nyugdíjasnak járó Salkaházi juttatást! Az elmúlt években több, mint 150 módosító indítványt nyújtottunk be a tömegközlekedés, a turizmus, a közbiztonság rendbetételére, a családok, vállalkozók és nyugdíjasok támogatására, de ezeket egy kézmozdulattal lesöpörte a baloldali városvezetés, sok esetben napirendre sem vette javaslatainkat. Mi akkor is, most is elmondtuk, hogy azonnal le kell állítani a sportállások, a felesleges tanácsnoki, felügyelőbizottsági és más kreált pozíciók kifizetését. Van pénz a kasszában, és ezt végre ne a saját kényelmükre és luxuskiadásikra, hanem a miskolciakra költsék!” – tette hozzá a Fidesz miskolci frakcióvetője.