A Születés Hete programjait már 13-ik alkalommal szervezik meg Miskolcon. A vármegyeszékhelyen a kezdetektől a Holdam Egyesület tagjainak munkája van abban, hogy a szülés előtt álló leendő édesanyák, valamint a kisgyermekes anyukák hasznos és hiteles információkat kaphassanak mindenről, ami a szülés, a születés témaköréhez tartozik. Idén május 8-tól 12-ig, (hétfőtől péntekig) számos érdekes előadással, foglalkozással készülnek a Főnix Családbarát Közösségi Térben tartandó Születés Hete programsorozaton.

Végig a nő mellett

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az édesanyák megismerjék a lehetőségeiket, a környéken fellelhető szakembereket és megfelelő információk birtokában hozhassanak döntéseket, melyek családjuk javát szolgálják” – mondta Szalontainé Kovách Réka, az esemény főszervezője. „De alapvető cél a Holdam Egyesület számára, hogy a női életszakaszokat támogatni tudjuk kislány kortól idős korig akár a női közösségek erejével is.”

Minden napra jut

A programok általában a délelőtti órákban lesznek, interaktív jellege miatt nem annyira kötött a befejezés, de figyelembe vették, hogy sok anyukának kicsi gyermeke van, akik délután alszanak – emelte ki a főszervező. Május 8-án, hétfőn megnyitóval indul a Születés Hete Főnix Családbarát Közösségi Térben. A részletes programokról, a tematikáról a Facebook oldalon lehet tájékozódni, ahogyan az előadók személyéről is. Egyes elemek létszámkorlátosak, illetve gyermek nélkül ajánlott részt venni ezeken. Ezért arra mindenképpen előzetesen kell regisztrálni. Ilyen például egyebek mellett a Blessingway, a szülésre bocsájtó ünnep, azaz szülés áldó szertartás.

Koncentráltan, egy helyen

A rendezvénynek számos segítője, támogatója van, akiknek köszönhetően nem kell belépőt váltani az egyébként egyenként is rendkívül értékes programokra, melyeket itt csokorban kapnak a résztvevők. Azonban felajánlást kötelezettség nélkül tehetnek a kihelyezett adományládába, amit szívesen fogadnak a szervezők, és azt az egyesület céljaira, illetve közösségi terük fenntartási költségeire fordítanak. A helyiség és a programok többsége baba-mama barát. A rendezvény bizonyos részeire érdeklődő édesapákat is szeretettel látnak, hiszen fontos szerepük van a várandósság, a szülés és a gyermekágy alatt is – tudtuk meg.