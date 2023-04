Megdöbbenve vette észre vásárlás után egy fővárosi nő, hogy a földieprek közül egy skorpió mászott elő a dobozból. A hívatlan vendéget nem akarta bántani, ezért letakarta egy üvegpohárral, majd állatbefogó után nézett. Talált egyet, aki nem kevés pénzt kért volna a munkáért, ezért végül a katasztrófavédelemhez tartozó állatbefogó ment el a messziről érkezett skorpióért.

Felmerül a kérdés, kihez fordulhatnak a térségünkben élő emberek, ha hasonló meglepetés éri őket. Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon érdeklődtünk, ahol kiderült, az ő kötelékükhöz nem tartozik állatbefogó.

Dojcsák Dávid tűzoltó százados, szóvivő arról tájékoztatott, hogy a katasztrófavédelem tűzoltó egységei őshonos vagy vadon élő állatok befogásában és mentésében tudnak segítséget nyújtani. Az egzotikus, valamint veszélyes állatok esetében erre szakosodott szakembert kell keresni, aki biztonságosan be tudja fogni vagy ártalmatlanítani tudja az adott állatot. Ilyen esetekben érdemes felhívni a 112-es segélyhívó számot, vagy felvenni a kapcsolatot egy közelebbi állatkerttel, állatvédő szervezettel.

Kígyó, madárpók

Ha különleges vagy sérült állatokról van szó, elsőként a Mályi Madármentő Állomás jut az eszünkbe. Az állomás vezetőjétől Lehoczky Krisztiántól megtudtuk, valóban, gyakran keresik őt is, ha megszökött kígyóról vagy félelmet keltő, nagyméretű pókról van szó.

– Emlékezetes a tavalyi eset, amikor bejelentés érkezett egy avasi társasházból egy háromméteres óriáskígyóról. Végül kiderült, hogy 60 centis boa volt, amelyik a szomszéd házból szökött meg, és másnap meg is lett a gazdája. Szoktak hívni madárpókok miatt is. Legutóbb azonban szongáriai cselőpók okozott riadalmat, ami hazánkban őshonos, és teljesen ártalmatlan. Igaz, Magyarország legnagyobb méretű pókja, szőrös is, de kisebb, mint a madárpók. Valamelyik áruházban találták, az áruval érkezett. Betették egy befőttesüvegbe, de mondtam a betelefonálóknak, hogy nyugodtan engedjék el – idézte fel a különleges eseteket az állatmentő.

Hozzátette: ő egyébként minden állatot befog, amivel elbír. Zsiráfot vagy vízilovat persze nem, jegyezte meg nevetve, de egy óriáskígyóval vagy skorpióval elbír. Királykobra befogására azonban nem vállalkozna, mert az három méter hosszú, és meglehetősen veszélyes. A befogott állatokat terráriumba teszi, és értesíti az állategészségügyi hatóságot, hogy mi történjék vele. Valószínűleg az állatkert fogadja be, ha van rá szükség.

– A skorpiót egyébként meg lehet fogni érintés mentesen. Egy seprővel bele kell seperni egy dobozba, majd lezárni – tette hozzá Lehoczky Krisztián.

Az állatkert befogadja

A Miskolci Állatkertben Veress Tamás gyűjteményi vezető elmondta, ők is tartanak veszélyes állatokat, de skorpiót nem. Azonban ha valaki egzotikus állatot talál, hívhatja az állatkertet is, mert tanácsot tudnak adni, hogy mi történjen vele. A skorpió elhelyezésére az állatkert a legalkalmasabb, hiszen az intézmény alapvetően természetvédelmi mentőhelyként is működik. Azonban minden állatkertnek más lehetőségei vannak. Ha nem tudnak tartani bizonyos állatot, akkor azt elhelyezik más intézményben, világított rá Veress Tamás.