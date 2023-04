A Kolorcity 10. évfordulóján nem maradhat el az év legnagyobb kazincbarcikai rendezvénye, a jubileumi Kolorfesztivál. Augusztus 1-jétől 20-ig kihagyhatatlan hagyományos programelemekkel és újdonságokkal érkezik a térség legnagyobb fesztiválja – adta hírül Kazincbarcika önkormányzata.

A háromhetes fesztiválon a képzőművészettől a táncművészeten át a könnyű és a klasszikus zenéig minden művészet felbukkan. A programsorozat kiállításmegnyitókkal indul, köztük a Kolorcity 10 kiállítással, a városmárka 10 évéről. A cél, hogy minden korosztály megtalálja a magának való programokat: a szabadtéri színházi felnőtt- és gyermekelőadásokat és a népszerű gyermekelőadókat tartogató Kölyökszigetet. A felnőtt könnyűzenei színpadon fellép majd többek között Majka, a Tankcsapda és a Punnany Massif, de helyi zenekarok koncertje is szerepel a műsortervben. Ezen kívül a kazincbarcikai templomok is muzsikálnak idén. A színes programsorhoz várhatóan 8-10 közeli település és sok-sok civilszervezet is csatlakozik.