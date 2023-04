A kereskedők úgy látják, többe fog kerülni az idei húsvét. A sonka és a tojás is jelentősen drágult, bár utóbbit hatósági ár szabályozza. A boltokban nem tapasztalható a korábbiakhoz hasonló roham, a boltok az ünnepeket megelőző napokban számítanak nagyobb forgalomban, mint mondják: az emberek inkább utóbb vásárolnak be húsáruból.

Az egyik belvárosi húsbolt kereskedő, azt mondta a boon.hu-nak, hogy pár száz forinttal drágultak a termékei. „a költségek emelkedtek, de az alapanyag árak is, így mi is kénytelenek voltunk emelni, de még így is az átlag alattiak az áraink” - mondta portálunknak. Hozzátette: A sonka ára is biztosan fog még emelkedni húsvét előtt, náluk most 3800-6200 forint között mozog kilója, az árat nagyban befolyásolja a sonka minősége. Azt is elmondta, hogy a tapasztalat továbbra is azt mutatja, hogy a vevők inkább a jobb minőségű termékeket keresik.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) korábban felmérte, hogy a háztartásokban miként oszlik meg a különböző termékek aránya, amelyet a legtöbben vesznek ilyenkor. A legtöbb családban az ünnepi sonka áll az élen 78 százalékkal, ezt követi az ünnep elmaradhatatlan kelléke a csokoládé 72 százalékkal, míg a sort a tojások zárják 69 százalékkal.

A vevők így látják

Kiss Piroska már javában elkezdte a húsvét előtti napokban a vásárlást, mert négy unokáját és két fiát is várja majd az ünnepek alatt. „Természetesen érezhető a drágulás, minden sokkal többe kerül, de nagyon tudatosan vásárolok, mindenhol megnézem, mi mennyibe kerül ” - mondta. Arra is kitért, hogy idén nagyjából 20-25 ezer forint körüli összeget szán a húsvéti menüre. „A hús drágulása még nem is annyira zavar, de a pékáru: kenyér, kalács ára jobban aggaszt” - húzta alá.

Fotós: Lang Róbert

Simon Péter is elkezdett az ünnepre vásárolni, de ő háztól veszi a hentesárut, mert szerinte az a minőség megfizethetetlen. „Egy évben egyszer eszünk sonkát, amit őstermelőtől veszek, nagy a különbség a minőségben” - mondta. Azt is megosztotta, hogy ő már megvette a sonkát, amelyet még pár napig hagynak száradni és csak utána kerül az üstbe. „A menü mellett még sokat kell költeni a csokoládékra, amelyek szintén nagyobb tételek lesznek, mivel nagy a család, így az 50 ezer forinttal is kalkuláltunk a feleségemmel, amit az ünnepi menüre fogunk fordítani” - osztotta meg portálunkkal.