Sajnos már 150 forinttól vásárolható élő kiscsibe, pár ezerért pedig dísznyúl. Ezt sokan arra használják, hogy elkápráztassák gyermekeiket. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője ehhez már az ünnep előtt hozzátette a saját tapasztalatát: az összevásárolt élő állat ünnepek után legtöbbször unott teher marad. Az állati jövevényektől sokan durva módon próbálnak megszabadulni.

A csillogás hamar elmúlik

Az ünnepek alatt az ajándékba kapott élő állatok pillanatnyi mosolyt varázsolnak ugyan a családtagok arcára, de az idill hamar elmúlik: az aranyos füles vagy kiscsibe, ami húsvét napján a szőnyegen fickándozott, az ünnep után már csak gondot okoz a családnak, az állat táplálásával, a lakást piszkító szőrzettel és a rendszeresen keletkező ürülékkel (és bűzzel) is. Az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársai az elmúlt évek folyamán az állatoktól megszabadulás kapcsán durva/extrém esetekkel is találkoztak: kukába dobják, az út szélén eleresztik, a wc-be húzzák le a megunt állatokat. Az etetéshez szokott háziállat ember nélkül életképtelen – hívják fel a figyelmet, hozzátéve: a megunt házi kedvencet kidobni Magyarországon bűncselekmény, a 2004. évi X. törvény kimondja, hogy ezért letöltendő börtön is kapható.