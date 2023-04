"Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!" – figyelmeztet vármegyénkre vonatkozóan is weboldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat. Bár nem térségünk a legveszélyeztettebb, de az sem kizárt, hogy az erősebb gócpontokban a zivatart intenzív csapadék (10-20 milliméter), apró szemű jég, viharos (60-70 kilométer/óra) szél kíséri. Előrejelzésük szerint késő estére stabilizálódik a légkör.

Hétfőn is szeszélyes marad az időjárás, térségünkben viharossá (körülbelül 60-70 kilométer/óra) fokozódik az északias szél, de a Bodrogközben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométert óránként. Kettészakadt egyébként az ország, míg nyugaton nincs, a keleti országrészben – így nálunk is – sárga, azaz elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, és lesz hétfőn is.