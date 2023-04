A két videót eljuttattuk a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol vizsgálni kezdték őket. Most arról tájékoztatták portálunkat, hogy a pakolóházban készült felvételen látható események kapcsán a tettleg becsületsértés elkövetése állapítható meg, mely miatt magánindítványt terjeszthet elő az áldozat. A rendőrségre egyelőre ilyen bejelentés nem érkezett.

A másik videón szereplők – amely az épület tetején készült és letérdeltetik rajta a lányt – viselkedése felveti a kényszerítés bűntett gyanúját, amely miatt a rendőrkapitányság el is indította a büntetőeljárást, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

A közösségi oldalon a cikkünk alatt meglehetősen indulatos hozzászólások születtek és többen egymásnak is estek. Míg az idősebbek mélyen elítélik a videón látottakat, addig a fiatalok még viccesnek is találják a látottakat. A rendőrségi eljárás azonban bizonyítja, hogy bizony az ilyen eseteket nagyon is komolyan veszik és komoly következménye is lehet.