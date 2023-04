Életének 75. évében elhunyt Török Ádám fuvolás, a Mini együttes frontembere.

A zenész a június 10-i miskolci rockfesztiválon lépett volna fel legközelebb Miskolcon. Egyébként is sok szállal kötődött a városhoz, erről többször is beszélt lapunknak. Először is édesanyja Hejőcsabán született, ha addigra, mire Ádám a világra jött – 1948-ra – el is költözött a családja a városból. Fellépett az 50 évvel ezelőtti diósgyőri rockfesztiválon, ami nagy hatással volt rá. Így mesélt róla:

Marha jó volt. Nem volt gázsi, így szereztünk egy kisbuszt, azzal jöttünk. Három lány fogadott az öltözőben, nagyon jól éreztem magam.

,,Ez komoly?" – kérdeztük. ,,Teljesen. Akkor néztem ki a legjobban, jó fazonom volt, 25 éves és sikeres voltam".

1973-ban a diósgyőri rockfesztiválon

Forrás: Fortepán, Gyulai Gaál Krisztián

A rockfesztivált a Mini klub követte a Gárdonyi művházban.

,,1974 őszén kezdtük, igen, a diósgyőri koncert sikere is közrejátszott abban, hogy ott létrejött az ifipark. 1975 végéig havonta egyszer játszottunk a klubban, óriási dolog volt ez. Tele volt a Gárdonyi minden alkalommal, és mi játszottuk a progresszív zenét, amit kitaláltunk. Faramuci zene volt, impróztunk órákig 20 perces basszusszólóval, 20 perc zongora-, majd fuvolaszólókkal. És imádta a közönség. Nemcsak Miskolcon, Budapesten is, és a lengyel turnékon is, ott is ment ez a rockos, dzsesszes zene."

Török Ádám a '90-es években is rendszeresen fellépett Miskolcon a Minivel majd későbbi formációival is, sőt zenekarának miskolci basszusgitárosa volt tíz éven át, Kerékgyártó "Füles" István.

Néhány hónapja írtuk, hogy nagyon örült neki, van egy miskolci csapat, akik az ő zenéjét játsszák Mini Art-Űr néven. S bár épp gyógyulófélben volt egy stroke-ból, többször is eljött egy kis örömzenélésre a miskolci zenekar frontembere, Völgyi Béla Tibor által szervezett bulikra.