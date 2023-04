A mazsorettek és a fúvószenekarok május 1-jén a Mezey Művészeti Központtól a Fő térig vonulnak majd délután 3 órai kezdettel. A majálison táncolnak a Flash Táncstúdió növendékei is. A résztvevőknek kínálnak sört, virslit, hurkát, kolbászt, sült halat, zsíros kenyeret, vattacukrot, fröccsöt és szörpöt is. Különleges látványosság lesz a Classic Motorsport Club Oldtimer-korzó nevű programja, amelynek keretében veterán autókat lehet megtekinteni. Sztárvendégként a Miskolci Illés Emlékzenekar és Dévényi Tibor lép fel, aki magával hozza pöttyös labdáit is – tette közzé Kazincbarcika önkormányzata.