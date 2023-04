Mezőgazdasági utakat adott át a zempléni Hegyköz több településén Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára. A politikus dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő meghívására érkezett a térségbe.

A programsorozat első állomása Nyíri volt, ahol összesen hat mezőgazdasági utat adtak át, amelyeket együttesen több mint 295 millió forintból újítottak fel. Ugyancsak a mezőgazdasági területek elérhetőségét javító útrekonstrukciót avattak Filkeházán, ahol mintegy 2,6 kilométeren lett a készítők szándéka szerint hosszú távon jól használható az út az elvégzett munkálatok eredményeként. Papp Zsolt György elmondta: a település közel 170 millió forintot költhetett a beruházásra, amelynek eredményeként jelentősen könnyebbé vált a helyi termelők számára földterületeik megközelítése. Mint hozzátette: a mezőgazdasági területek megközelíthetőségének biztosítása kiemelt kormányzati cél. Ezek a felújított utak azonban emellett erősítik a települések közötti átjárhatóságot, valamint turisztikai céllal is hasznosíthatók.

Rossz állapotban volt

Dr. Hörcsik Richárd kifejtette: a felújított utak murvásak és nem aszfaltozottak, de a súlyos mezőgazdasági gépek és járművek közlekedése miatti terhelést jól bírják. A szakemberek szerint a murvás út a nagyobb teherbírása miatt hosszabb élettartammal rendelkezik és kevesebb karbantartást igényel, mint az aszfaltozott – fűzte hozzá. Elmondta azt is, a térségben összesen mintegy másfél milliárd forint értékű külterületi útberuházás nyert támogatást és szakaszosan zajlik az aszfaltozott utak felújítása is. Szedlák Flórián, Filkeháza polgármestere elmondta, ekkora léptékű beruházás már régen volt a településen. Hozzátette azt is: a most felújított út rendkívül rossz állapotban volt a felújítás előtt, de most már korrekt körülmények között érhetik el termőterületeiket az őstermelők. A polgármester kiemelte: a rendbe tett útszakaszt a kerékpáros és gyalogos turisták is használhatják. Ha a környező településeknek is sikerül a külterületi útjaikat rendbe tenni, akkor három falut lehet összekötni ilyen módon – közölte.

Zászlóshajó az élelmiszeripar

Az útátadások után a pálházi művelődési ház színháztermében tartott nagy érdeklődéssel kísért fórumot a helyettes államtitkár és a képviselő „Vidékfejlesztési és mezőgazdasági programok, leader program a vidéki gazdaság fejlesztéséért, környezettudatos gazdálkodás támogatása” – címmel. A helyettes államtitkár tudósítónknak elmondta: az agrártámogatások fordulópontjához érkezett az ország. A fórumon arról tájékoztatták a hallgatóságot, hogy hogyan férhetnek hozzá ezekhez a támogatásokhoz és milyen sorrendben írják ki a különböző pályázati konstrukciókat. Hozzáfűzte: ezeknek a programoknak nem titkolt zászlóshajója az élelmiszeripar. Ehhez kötődően fontos a feldolgozókapacitások bővítése, vagy új alapokra helyezése, de komoly lehetőségek előtt áll az állattenyésztés és a kertészet is – közölte Papp Zsolt György. Kiemelte: a cél az, hogy csökkentsék a gazdálkodók kitettségét és növeljék az ellenálló képességüket azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek már a múlt éven is jelentkeztek.