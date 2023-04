A Bükkszentkereszti Ifjúsági Tábor mögötti erdőben óriási mennyiségben van régi szemét. Nagyon vegyes a felhozatal, sőt egy részét nem is látni, mert elfedi az avar. Mára hirdettek önkénte szemétszedési akciót. Találkozó a nagy parkolóban 9 órakor. Onnan összevonva autókkal, közösen mennek a helyszínre. A később érkezők is csatlakozhatnak. A szervezők adnak zsákokat és kesztyűket. Mindenki vigyen magával csákányt, gereblyét, kapát, lapátot. Ha vége lesz a szemétszedésnek, visszamennek a parkolóba, ahol finom gulyás várja a szemétszedőket az önkormányzat jóvoltából. Az Erdőmester Söröző felajánlásából lesz még üdítőital is.