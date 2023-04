A fürdők miatt tömegek látogattak el Hajdúszoboszlóra, Zalakarosra, Sárvárra és Miskolctapolcára, Észak-Magyarországot a foglalások 17 százaléka érinti. Nem változott jelentősen a foglalási trend

„Az a hétvége várhatóan meghozza az élénkülést, hiszen már most is van olyan szálláshely, amely teltházas” – mutatott rá Kelemen Lili a szallas.hu sajtóreferense a négynapos hosszú hétvége előtt. Arra is kitért, hogy a tavalyi évhez képest 17 százalékkal nagyobb az előfoglalás, ez annak is köszönhető, hogy a vendégek már jobban mernek foglalni előre. Bár még korai jóslatokba bocsátkozni, az idei előfoglalási kampányok eredményei is bíztatóak – tudatta a sajtószóvivő. Hozzátette: a húsvéti hosszú hétvégére – április 7-től 11-ig tartó időszakról van szó – időarányosan a tavalyihoz képest 58 százalékkal több foglalást tettek meg belföldre, de ez akkor is még kevesebb volt mint tavaly.

Csökkentek a foglalások

„Márciushoz képest annyi változás történt, hogy most az látszik a legfrissebb adatokból, hogy a mostani foglalások aránya 3 százalékkal elmarad a tavalyi évhez képest” – mondta portálunk Kelemen Lili a szallas.hu sajtóreferense. Azt hangsúlyozta, hogy a 17 százalékos foglalási szám nem azt jelenti, hogy több vendég lesz a hosszúhétvégén, hanem hogy többen már korábban lefoglalták a kiszemelt szálláshelyet. „Az utolsó napokban is várható egy foglalási hullám, sokan bíznak az utolsó pillanatos akciókban” – mutatott rá. Hozzátette: A foglalások zöme a 2 és 3 éjszakás szállásoké, így a húsvéti 4 napos hosszú hétvége több vendégéjszakát tudnak értékesíteni a szállásadók. „Ilyenkor a Hotel típusú szálláshelyek, több helyen tematikus gasztrokínálattal, tojás kereséssel vagy sztárfellépőkkel igyekszik kedveskedni a vendégeknek” – hangsúlyozta. Megyénkben továbbra is kiemelkedő Tokaj-hegyalja, Miskolc-Tapolca, bár ez utóbbi lekerült a top 10-es foglalási listáról, amelyet a szallas.hu portál tett közzé.