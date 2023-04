Az ünnepek alatt általában a mentőkhöz érkező segélyhívások száma is megemelkedhet, de néhány tanács megfogadásával csökkenthetjük annak az esélyét, hogy akár a készülődés, akár a közlekedés során baleset történjen.

Ugyan a konyhában és az utakon történik a legtöbb baleset a húsvéti szezonban, a jó idő beköszöntével a kirándulások során bajba kerülők száma is megnövekedhet.

A húsvéti sütés-főzés idején megnő a háztartási balesetek száma, ilyenkor gyakoribbak a forrázások, vágott, metszett sérülések. A konyha veszélyforrás lehet a gyermekek számára is, akik magukra ránthatják a forró vízzel, levessel teli lábast, ezért különösen fontos, hogy az edényeket, serpenyőket mindig olyan helyre tegyük, ahol a kicsik nem férhetnek hozzá, és természetesen ilyenkor se hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket.

A zéró tolerancia húsvétkor is érvényes

Tartsuk észben, hogy a zéró alkoholtolerancia az ünnepek alatt is érvényes, ha közlekedünk. De nemcsak ezért érdemes nemet mondani a kínált alkoholra, hanem azért is, mert józanul közlekedve számos balesetet megelőzhetünk. A tavaszi, változékony időjárás miatt az utak csúszósak lehetnek, emellett a figyelmetlen gyalogosokra, esetleg alkoholos befolyásoltság alatt közlekedőkre is figyelni kell, ezért fontos, hogy megőrizzük az éberségünket. Ugyanígy tilos az ünnep alkalmából alkohollal kínálni a gyerekeket, hiszen számukra egy kis mennyiség, egy felnőttek poharából ivott kóstoló is mérgező lehet. Bár az időjárás nem lesz kegyes a kirándulókhoz, hiszen az előrejelzések szerint hűvös, csapadékos idő elé nézünk, mégis sokaknak túrázni lehet kedve, ám még a feltöltődést szolgáló programok során is érdemes fokozottan figyelni. A terepviszonyokhoz nem megfelelően választott ruházat és cipő viselése például bokasérülésekhez, zúzódásokhoz és horzsolásokhoz vezethet.