Portálunk először számolt be róla: baj történt az M237-es kódjelű, Svájcban jeladóval ellátott farkassal, amely hónapok alatt járta be fél Európát és végül hazánkba érkezett, majd jó egy hete vármegyénk területére is belépett. Azt az információt kaptuk, hogy a természetvédelmi szakemberek azzal szembesültek: a jeladó adatai alapján a farkas nagy sebességgel, „közúton közlekedik”, ezért keresni kezdték a helyadatok alapján, végül Hidasnémeti közelében a Hernádból fogták ki.

Érdeklődésünkre – miszerint úgy tudjuk kilőtték Hidasnémeti közelében a svájci, jeladós farkast. Mit lehet tudni az esetről? – szerdán a vármegyei rendőr-főkapitányságon nem tudtak információkat adni, csupán annyi derült ki, hogy a Készenléti Rendőség Nemzeti Nyomozó Iroda hatáskörébe utalták az ügy kezelését. Szintén szerdán kerestük az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) sajtóügyeletét, ahol későbbre ígértek választ.

Csütörtökön aztán arról tájékoztatták az ORFK-tól portálunkat, hogy az általunk említett ügy kapcsán természetkárosítás bűntett miatt a KR Nemzeti Nyomozó Iroda folytat büntetőeljárást, melynek részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módjukban tájékoztatást adni.