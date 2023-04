A motoros és kerékpáros találkozó és felvonulás balesetmegelőzési célzattal szerveződött, mivel lassan itt a szezon a szervezők fel szeretnénk hívni a miskolci lakosság és közlekedésben résztvevők figyelmét a motorosok egyre gyakoribb jelenlétére a forgalomban.

Az eseményen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei balesetmegelőzési bizottság is képviseltette magát az eseményen, ahol programokkal és figyelemfelhívó kampányokkal tevékenykedett.

Jótékonykodnak is

Az esemény másik és különösen fontos célját egy jótékonysági gyűjtést szervezett, amelynek összege egy katasztrófavédelemben dolgozó apuka kisgyermekének rehabilitációjához szükséges anyagi forrást tudja részben vagy egészben biztosítani a Miskolci Lions Klub egyesület, motoros közösség és a lakosság.

A két és fél éves Baka Krisztián teljesen egészséges kisfiú volt, de 8 hónapos korában agyhártyagyulladást kapott és kómába esett. A kómából már úgy ébredt fel, hogy elveszítette a látását és a hallását. Az adományok az ő gyógyulását segítik. Az Lions Klub felajánlott már háromszázezer forintot erre a célra.

Az eseményen jelen volt két szerkocsival a katasztrófavédelem is, amit készségesen mutattak be az érdeklődők számára, valamint jelen volt az Országos Mentőszolgálat is egy járművel, akik életet is mentő oktatást, ismeret átadást tartottak. Felvonultak a Spider mentőcsoport és kutyás bemutatóval készültek az érdeklődök számára.

