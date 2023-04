Virágvasárnappal, idén április 2-vel kezdetét veszi a húsvétot megelőző nagyhét. Ezen a napon a keresztények azt ünneplik, hogy Jézus Krisztus bevonult egy szamárcsikó hátán Jeruzsálembe a szenvedései előtt és a tömeg ujjongva üdvözölte őt. Az ünnephez különleges hagyományok kapcsolódnak, amelyeket a diósgyőri római katolikus plébánián még ápolnak. Idén a 11 órás nagymisén lesz barkaszentelés és körmenet.

– Az egyházban mindig a vasárnap a hét első napja és ilyenkor a nagyböjtben sincsenek étkezési megvonások. Bár a virágvasárnap örömünnep, mégis úgy is nevezik, hogy az Úr szenvedésének a vasárnapja. Ez utal a későbbi keresztre feszítésére, mert a farizeusok Jézus népszerűségét látva, ezen a napon határozták el, hogy elítélik – mondta Szabó József atya, a miskolc-diósgyőri Szűz Mária Szent Neve Templom plébánosa. – Ehhez kapcsolódóan az evangélium ilyenkor Jézus Krisztus szenvedéstörténetéről szól, ami most a Máté evangéliumából fog elhangozni. Ezenkívül a római katolikus templomokban virágvasárnapon és nagypénteken elénekli a kórus a passiót. Továbbá megjelenik a piros, mint liturgikus szín, ami a vértanúság színe.

Szelíden, szamárháton

Az ünnep nevében található virág jelzi, hogy a Krisztust fogadó tömeg pálmaágakat lengetett.

Virágvasárnap – Jézus bevonulása Jeruzsálembe, egykori ábrázolás szerint

Fotós: Shutterstock

– Az emberek a ruháikat Jézus elé terítették, mint egy király elé és hozsannát zengve pálmalevelekkel integettek. Viszont a mi éghajlatunkon a pálma nem nő, ezért a templomban barkavirággal szoktuk helyettesíteni és barkaáldást, valamint -szentelést tartunk ezen a napon. Ilyenkor a pap úgy vonul be a barkát lengető hívekkel a templomba és a szentélybe, ahogy Jézus Jeruzsálembe. Később az elégetett barkavirágokból készül az a hamu, amivel a következő hamvazószerdán, a nagyböjt kezdetén keresztet rajzolunk a hívek homlokára. A Megváltó szamárháton ülve érkezett Jeruzsálembe, ami az ellenpontja annak, hogy a hadvezérek mindig lóval vonultak be. Szamáron az egyszerű emberek jártak, de ez a szelídségnek is a jele, amivel a Messiás jelezte, hogy ő nem földi uralkodó, hanem legyőzi a világot. Ezzel a gesztussal az ószövetségi Zakariás próféta jövendölését is beteljesítette. A virágvasárnap üzenete az, hogy az emberek Jézus Krisztusban meg akarták ölni az Istent. Mivel Ő valóságos Isten és valóságos ember is volt, ezért valóban megölhették, de harmadnapra húsvétra feltámadt és megtörte a gonosz hatalmát. Tehát az ember nem győzheti le az Istent, mert végül az Úr győzedelmeskedik. Krisztus pedig a feltámadással minden ember számára megszerezte a megváltás lehetőségét – magyarázta a plébános.