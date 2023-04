Bereiné Dr. Jakab Beáta irányítja a jövőben főigazgatóként a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházat – jelentette be dr. Révész János, a kórház irányító megyei intézménye, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház főigazgató főorvosa keddi rendkívüli sajtótájékoztatóján. Mint kiemelte: az új vezető 20 éves egészségügyi szakigazgatási és 10 éves egészségügyi vezetői gyakorlattal rendelkezik, ez utóbbit a szomszédos Sárospataki Rendelőintézet élén töltötte el.

A megyei főigazgató vármegyei kitekintéssel is érzékeltetett, részletes tájékoztatást adott az újhelyi kórház helyzetéről. Kifejtette: az egészségügyi intézmény négy járás, mintegy 66 ezer lakóját látja el, 381 dolgozót foglalkoztat, amihez 78, a megyei kórház állományába tartozó, nem egészségügyi alkalmazott is tartozik. 371 ágyat üzemeltetnek Újhelyben, a kórház egy évben mintegy ötmilliárd forintból gazdálkodik. Dr. Révész János beszámolója szerint az utóbbi időszakban összesen több mint 480 millió forintnyi külön forrást is kapott az intézmény a betegellátás folyamatos és stabil biztosítása érdekében.

Fotó: Bódisz Attila

Hozzátette azt is: megköszöni az eddigi kórházigazgató, a nyugdíjkorhatárt elérő dr. Kovács Lajos munkáját. Az intézményi vezetésben bekövetkezett változások okán egyetlen orvos sem hagyta el a kórházat, sőt új érkezők vannak és az új menedzsment máris fejlesztésekkel kezdi el a munkát – jegyezte meg. Arról is beszélt, hogy a sok helyen jelentkező orvoshiány miatt – ha a helyzet megkívánja – a szakembereket olykor átirányítják egy másik intézménybe. Mint mondta, ez érintette az újhelyi kórház munkatársait is, akik a covid-járvány, valamint egyes várólisták csökkentése érdekében a megyei kórházban dolgoztak összesen 780 munkaórát. A megyei kórház orvosai viszont 1860 munkaórában nyújtottak segítséget Sátoraljaújhelyen hat orvosszakmai területen – tette hozzá.

Nem akarják leépíteni

A megyei főigazgató szólt az újhelyi szülészet korábban komolyabb érdeklődést kiváltó helyzetéről is. Mint kifejtette, a munkaidő keretek telítettsége miatt tavaly ősszel vált szükségessé az ügyeleti ellátás átszervezése. Ennek megfelelően szombaton és vasárnap 15 perces riasztási idővel két orvos állandó készenlétben van, akik a sürgős beavatkozásokat látják el helyben. Ha a várandós kismama még szállítható, őt Miskolcra viszik. Az új rendszer bevezetése óta 15 ilyen alkalom volt, 12-en később már az úgynevezett 6 hetes kontrollvizsgálatra is Miskolcra utaztak, betegpanasz nem volt, egy köszönőlevél érkezett hozzájuk – sorolta.

Dr. Révész János beszámolt arról is, hogy az újhelyi kórházban jelenleg két röntgen készülék, egy ultrahang és egy CT működik, amelyek működőképesek és megfelelő szervizháttérrel rendelkeznek. Kifejtette azt is: a leletezést eddig egy külső cég látta el, ebben változás történt, vagyis ezentúl azt is megyei kórház magas színvonalú szakmai háttérbázisa látja el. Ettől a lépéstől jobb hatékonyságot és olcsóbb működési költségeket remélnek. A megyei főigazgató többször is aláhúzta: senki nem akarja bezárni, vagy inaktív szociális intézménnyé alakítani az újhelyi kórházat. Ígérete szerint azon dolgoznak a helyi vezetőkkel és munkatársakkal együtt, hogy az ellátás biztonsága minden orvosi szakmacsoportban megmaradjon, minél magasabb színvonalon működjön és tovább fejlődjön. Ezt igazolják az eddigi lépések és a következő fejlesztések is – közölte,

Az új igazgató székfoglalója

Az új sátoraljaújhelyi főigazgató, Bereiné dr. Jakab Beáta székfoglaló beszédében már új fejleményekről is beszámolt. Ezek között beszélt arról, hogy újraindult a kardiológiai szakrendelés és kórházi ellátás Sátoraljaújhelyen. A belgyógyászati osztály pedig egy új főállású szakorvossal bővült, de – mint mondta – tovább tárgyalnak más szakemberek szerződtetéséről is. Emellett igyekeznek megbecsülni a jelenlegi dolgozókat, számítanak a nyugdíjas kollégáik munkájára, valamint további erősítést jelenthet a munkában a rezidens programban való részvétel – fejtette ki.

Fotó: Bódisz Attila

Fontosnak nevezte az együttműködést a térség járóbeteg szakellátóival, valamint elmondása szerint erőfeszítéseket tesznek annak érdekében is, hogy a gyógyítás mellett a megelőző tevékenység infrastrukturális és szakmai feltételeit is megteremtsék. A bejelentett, összesen mintegy 150 millió forintos fejlesztésről szólva kifejtette: ezek összesen 10 járóbeteg szakellátás feltételeit javítják. A körülbelül 60 millió forintos építési munka hamarosan kezdetét is veszi, amely nyílászáró cseréket, újfajta – például bőrgyógyászati – kezelések elvégzések elvégzésére is alkalmas speciális helyiségek kialakítását is jelenti.

Új eszközöket kap a szemészet, a bőrgyógyászat, az urológia, valamint a rehabilitációs kezelések. A műszerbeszerzések között említette még két ultrahang és egy röntgengép beszerzését is. Ezek várhatóan szeptemberben érkeznek meg. Az új főigazgató bemutatta az új menedzsmentet is: az orvosigazgató dr. Juhász Gizella kardiológus-belgyógyász, az orvosigazgató-helyettes dr. Orosz János intenzív aneszteziológus-nőgyógyász, az ápolási vezető pedig Demkovics-Mátyás Krisztina lesz. Az igazgató folyamatos egyeztetést szeretne az intézmény szakdolgozóinak vezetőivel.

Fotó: Bódisz Attila

A tájékoztatón részt vett dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő is, aki úgy fogalmazott: „közös kincsünk az Erzsébet Kórház”. Véleménye szerint a legfontosabb feladat megtalálni az újhelyi kórház helyét az új, átalakuló egészségügyi rendszerben. A térség lakói számára ugyanis az jelent megnyugvást, ha a helyi egészségügy legmagasabb fokú intézménye jól működik – közölte.