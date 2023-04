„Tehetség, Lélek, Hit” címmel rendezték meg a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület szervezésében az első Pedagógus Konferenciát április 27-én, csütörtökön Miskolctapolcán.

A megkezdett munka folytatódik

Az egyesület fő tevékenysége, hogy felkutassa és segítse többféle módon a halmozottan hátrányos térségben élő tehetséges gyermekeket és szüleiket. Ehhez pedig szakmai támogatást nyújtson az őket ismerő, tanító pedagógusoknak - mondta Farkas Erika, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület elnöke, fejlesztő pedagógus. Az elmúlt évben apró falvakban és kis településeken több óvodát ás általános iskolát érintett a támogatás, amely nem csupán anyagi jellegű. Ötven gyermek kapott „komplex fejlesztő csomagot”, amellyel együtt járt a szülői kompetencia növelése is. Erre továbbra is nagy az igény, a programsorozat folytatódik számukra és új tehetségeket is kutatnak.

Abaúji települések szakemberei

A teljesség igénye nélkül néhány település, ahol tehetségkutatással foglalkozik az egyesület például: Csenyéte vagy Baktakék, ahol csodálatos gyerekekkel lehet találkozni – emelte ki Farkas Erika. Hozzáfűzte: a konferencia ötlete azért fogalmazódott meg, mert valami plusz információt, tudást szeretett volna adni a térség pedagógusainak. A konferencián közel ötven - főleg az abaúji térségből érkezett - pedagógus vett részt. Az előadók pedig valamennyien a téma kiemelkedő szaktekintélyei, akik az eredményes tehetségfejlesztés módjait osztották meg a jelenlévőkkel.

Fel vannak vértezve tehetséggel

A nyitó előadást Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke tartotta. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi minisztere a tehetséges gyermekek felismeréséről, fejlesztésük lehetőségeiről, módszereiről adott át információkat a jelenlévőknek. Legfőképpen azokat a kérdéseket kell középpontba állítani a pedagógusoknak, hogy kik azok, akiket tanítanak, azok a gyerekek honnan jönnek, milyen lehetőségekkel és hátrányokkal érkeznek a magyar köznevelés világába – hangsúlyozta a lelkészi elnök.

Hozzátette: a gyermek Isten ajándéka az egyház szerint, tehát tilos objektumnak, eszköznek vagy szükséges rossznak tekinteni. Isten minden embert jókedvében teremtett, még a nehéz sorsú gyermekeket is. Azt kell számukra tudatosítani, hogy megkapták azt az eszköztárat, tehetséget, amivel teljes életet élhetnek, akármilyen körülmények közé születtek is – vélekedett Balog Zoltán.